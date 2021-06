Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de snelste tijd genoteerd. Max Verstappen klokte achter zijn titelconcurrent Lewis Hamilton de derde tijd. De Limburger gaf vier tienden toe op de snelste Mercedes.

Verstappen reed verreweg de meeste van zijn 23 ronden op de zachte banden. Hamilton deed hetzelfde. Bottas focuste zich meer op de harde banden en sloot af met een run van zestien ronden op het hardste rubber. Daarvoor had de Fin zijn snelste tijd van 1.33,448 al op de klokken gezet.

Sergio Pérez, de winnaar van de vorige Grand Prix in Azerbeidzjan, klokte de vierde tijd. De Mexicaan gaf drie tienden toe op zijn teamgenoot Verstappen. Pérez reed een lange run van veertien ronden op de harde banden. Verstappens langste run was veertien ronden op de zachte banden.

Esteban Ocon kwam goed voor de dag in de eerste sessie van zijn thuisrace. De Fransman klokte de vijfde tijd in zijn Alpine, gevolgd door Daniel Ricciardo in de McLaren. De Australiër heeft na twee slechte weekenden op rij wat goed te maken bij zijn nieuwe team. Wat verder opviel dat beide Ferrari's na twee goeie races niet in de top tien terug te vinden zijn. Charles Leclerc klokte de elfde tijd. Carlos Sainz kwam niet verder dan de zestiende rondetijd.

Top tien eerste training 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.33,448

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,335

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,432

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,745

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,881

6. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,196

7. Fernando Alonso (Alpine): +1,245

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,251

9. Lando Norris (McLaren): +1,259

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,399

Relatief veel incidenten tijden eerste training

Tijdens de training schoten meerdere coureurs van de baan. Mick Schumacher deed dat al in de eerste ronde, maar wist zijn Haas redelijk heel te houden. Bottas schoot in bocht 2 even van de baan en raakte daarbij enkele gele kerbstones waarbij zijn Mercedes behoorlijk beschadigde. Zijn team klaagde tijdens de training al richting de FIA dat de gele 'broodjes' net buiten de racelijn "te agressief" zijn.

Het bleef niet bij Bottas. Even laten schoot Sebastian Vettel in zijn Aston Martin van de baan en raakte, ondanks de niet geringe uitloopzones in Paul Ricard, toch de bandenstapels. De viervoudig wereldkampioen kon wel verder, ondanks wat schade aan de achterkant van de auto. Vervolgens schoot ook Carlos Sainz nog op hoge snelheid van de het asfalt. Behalve vier platte kanten op zijn banden bleef de Ferrari van de Spanjaard onbeschadigd.