Max Verstappen heeft dit weekend tijdens de Grand Prix van Frankrijk de beschikking over een verse krachtbron van Honda. De Japanse fabrikant heeft net als Renault de race op het Circuit Paul Ricard aangewezen om op de tweede motor van dit seizoen over te stappen. De door Ferrari en Mercedes aangedreven auto's kregen die tweede krachtbron al bij de vorige GP in Azerbeidzjan.

Ook Verstappens teamgenoot en winnaar in Bakoe Sergio Pérez krijgt een nieuwe motor, net als Pierre Gasly in de AlphaTauri. Yuki Tsunoda reed al met zijn tweede krachtbron van het seizoen. De motor van de Japanner moest vervangen worden na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola.

Fernando Alonso en Esteban Ocon beschikken in de thuisrace van hun team Alpine ook over een nieuwe krachtbron van Renault.

Een nieuwe krachtbron behelst bij Verstappen niet alleen de V6-brandstofmotor, maar ook een nieuwe turbo, nieuwe MGU-H en MGU-K (de onderdelen om energie terug te winnen) en een nieuw uitlaatsysteem. Alle onderdelen zijn van dezelfde specificatie als die al gebruikt werden. De motorfabrikanten mogen gedurende het seizoen in principe geen wijzigingen doorvoeren.

Dat Honda tot de zevende race kan wachten om een nieuwe krachtbron te introduceren, is een goede indicatie dat de Japanners de betrouwbaarheid momenteel goed op orde hebben, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.