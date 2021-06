Nog 38 min - We luisteren even mee met een bijzonder gesprek tussen de FIA en Mercedes. Ron Meadows, teammanager van de Duitse renstal, beklaagt zich over de gele 'broodjes' die naast de baan liggen. Bottas stuiterde er zojuist met flink geweld overheen. "We willen jullie verzoeken om iets aan die bocht te doen", aldus Meadows tegen de FIA. "We hebben voor duizenden, zo niet, honderdduizenden euro's schade." Het antwoordt van de FIA is helder: "De coureurs hoeven daar niet overheen te rijden."