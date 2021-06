Komend weekend staat in Le Castellet de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Bekijk hier het tijdschema rond de zevende Formule 1-race van het seizoen.

Het tijdschema voor de Grand Prix van Frankrijk Vrijdag 11.30-12.30: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00: Derde vrije training

Zaterdag 15.00: Kwalificatie

Zondag 15.00: Race

De Formule 1 keerde in 2018 terug op Circuit Paul Ricard, nadat er in 1990 voor het laatst was geracet. Vorig jaar ging de Grand Prix van Frankrijk niet door vanwege de coronacrisis. WK-leider Max Verstappen verdedigt zondag een voorsprong van vier punten op nummer twee Lewis Hamilton.