Op Circuit Paul Ricard in Le Castellet staat dit weekend de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zevende Formule 1-race van het seizoen.

Het belooft een tropisch weekend te worden in Zuid-Frankrijk met hoge temperaturen en veel zon, maar ook met iedere dag een kleine kans op een bui.

Vrijdag wordt de eerste vrije training verreden onder zomerse omstandigheden met een felle zon en enkele wolkensluiers. De lucht is vrij vochtig en de temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Een paar uur later tijdens de tweede vrije training is er een kleine buiendreiging, maar waarschijnlijk blijft het droog.

De weersomstandigheden tijdens de derde training en de kwalificatie zijn vergelijkbaar met die op vrijdag, al wordt het dan nog zo'n 3 graden warmer. Er is een kleine kans op onweer, maar opnieuw ligt het meer voor de hand dat het droog blijft.

Zondag wordt het met 26 graden wederom warm, maar blijft verzengende hitte door de aanlandige wind uit. Wel zijn er meer wolkenvelden dan de voorgaande dagen. In het zuiden van Frankrijk kunnen flinke regen- en onweersbuien ontstaan. Tijdens de race is er een kleine onweersdreiging, maar de kans is groter dat de buien nog ten westen van Circuit Paul Ricard blijven.