Op Circuit Paul Ricard in Le Castellet staat dit weekend de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zevende Formule 1-race van het seizoen.

Met 28 graden is het warm tijdens de Grand Prix van Frankrijk. De kwalificatie zal zaterdag droog verlopen, maar zondag tijdens de race zit er onweer in de lucht. Er zijn zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Hoewel de kans op een droge race het grootst is, is een bui niet uitgesloten.

Waarschijnlijk zullen de buien ten noorden van Circuit Paul Ricard ontstaan. Doordat er een matige tot vrij krachtige aanlandige wind staat, worden deze alleen maar verder het binnenland ingedreven.

De race zal verreden worden bij een zomerse temperatuur van 28 graden. Mogelijk lost de bewolking aan het eind van de race voor een deel op en is er kans op een finish in de volle zon.