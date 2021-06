Valtteri Bottas heeft geruchten over zijn toekomst bij Mercedes donderdag naar het rijk der fabelen verwezen. De Fin zou na de Grand Prix van Azerbeidzjan te horen hebben gekregen dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij het Duitse team.

Het contract van de 31-jarige Bottas loopt na dit seizoen af en hij is zeker niet onomstreden bij Mercedes. De teamgenoot van Lewis Hamilton kent tot dusver een teleurstellend seizoen; in twee van de zes verreden races haalde hij de finish niet en vorige week in Azerbeidzjan moest Bottas zich tevredenstellen met plek twaalf.

Verschillende media meldden na die Grand Prix dat Bottas is verteld dat hij na dit seizoen moet vertrekken, maar de Fin weet van niks. "Ik spreek wel vaker met Toto Wolff (teambaas, red.). Dat is heel normaal. We hebben onlangs nog met elkaar gesproken", zei hij in de aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk volgens The Race.

"Maar niemand heeft me verteld dat ik moet stoppen. Het is allemaal speculatie die niet op feiten is gebaseerd. Media proberen verhalen te verzinnen zodat mensen op het artikel klikken, jullie weten dat het zo werkt."

Valtteri Bottas zegt nog niet bezig te zijn met zijn toekomst bij Mercedes. Foto: Getty Images

Bottas sprak nog niet met Mercedes over toekomst

Bottas zou concurrentie hebben van Williams-coureur George Russell, die vorig seizoen Hamilton mocht vervangen in de Grand Prix van Sakhir. Russell reed een ijzersterke race en leek op weg naar de zege, maar eindigde door een mislukte pitstop als negende.

Hoewel de geruchten over zijn toekomst in volle gang zijn, zegt Bottas nog helemaal niet bezig te zijn met zijn toekomst. "Je kunt natuurlijk niet altijd alle rumoer om je heen negeren, maar ik heb nog geen gesprekken over mijn contract met Mercedes gevoerd. Dat zal wel gebeuren, maar nu focus ik me op de komende drie races."

De Grand Prix van Frankrijk is de eerste race van de zogenoemde triple header. Volgende week staat de Grand Prix van Stiermarken op het programma en een week daarop volgt eveneens op de Red Bull Ring de Grand Prix van Oostenrijk.