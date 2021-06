Max Verstappen heeft het donderdag opgenomen voor zijn team Red Bull Racing. De 23-jarige Nederlander vindt dat bandenleverancier Pirelli vooral naar zichzelf moet kijken na zijn klapband van twee weken geleden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Lewis Hamilton legt de schuld juist bij Red Bull.

Pirelli gaf eerder deze week aan dat de klapband niet te wijten was aan een productiefout of een kwaliteitsgebrek, maar dat het incident "zeer waarschijnlijk door de rijomstandigheden" kwam. Verstappen reed tijdens het incident aan de leiding en was een aantal rondes verwijderd van de Grand Prix-zege in Bakoe. Eerder in de race viel ook Lance Stroll uit met een klapband.

"Ik vond de uitleg een beetje vaag, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen", vertelde Verstappen op de persconferentie op het circuit van Paul Ricard, waar komend weekend de Grand Prix van Frankrijk op het programma staat.

"Het team heeft alles gedaan zoals het hoort. We hebben ons qua bandenspanning en alles wat daarbij hoort aan de voorgeschreven protocollen gehouden. Het zou fijn zijn als we zeker zouden weten wat de oorzaak is. Het team heeft in ieder geval niets verkeerd gedaan."

De FIA heeft voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Frankrijk van de teams geëist dat er met een hogere bandenspanning gereden wordt, zonder dat daarbij specifiek werd gezegd dat deze maatregel werd genomen naar aanleiding van de crash van Verstappen.

Hamilton: 'Banden worden niet altijd goed gebruikt'

Verstappen, die voor de tweede keer in zijn loopbaan als WK-leider aan een Grand Prix begint, kreeg op de persconferentie gezelschap van Hamilton. De Brit zoekt de oorzaak van de klapband juist bij Red Bull.

"Na een incident als dit wordt bijna altijd de bandenspanning verhoogd", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Daar kun je uit opmaken dat de banden niet altijd worden gebruikt op de juiste bandenspanning."

"Als ik naar mijn eigen team kijk, dan hadden wij geen problemen met de banden. Pirelli heeft juist geweldig werk geleverd dit jaar. De banden zijn robuuster dan in voorgaande jaren. In dit specifieke geval denk ik niet dat het Pirelli's fout was."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk begint vrijdag om 11.30 uur. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.