Op het circuit van Paul Ricard staat dit weekend de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de zevende race van het seizoen.

Max Verstappen en Lewis Hamilton bleven allebei puntloos in Azerbeidzjan. Wie van de twee komt nu met het meeste vertrouwen richting Frankrijk denk jij?

"Het zijn alle twee topcoureurs die beseffen dat de punten over een heel seizoen worden verdeeld. Wat dat betreft zullen ze beiden niet met een ander gevoel naar Paul Ricard komen dan dat ze naar de vorige races zijn gegaan."

"Het zijn de slechte weekenden die het verschil gaan maken dit jaar en de titelstrijd beslissen. De goede Grands Prix zijn voor beiden hetzelfde, want dan winnen ze. Het gaat erom dat ze in de slechte weekenden de schade kunnen beperken."

Een klapband zorgde voor een voortijdig einde van de race van Max Verstappen in Bakoe. Foto: Getty Images

Er worden dit weekend tropische temperaturen verwacht op Paul Ricard. Kan je uitleggen in hoeverre dat invloed gaat hebben op de prestaties van de auto's en welke teams daar voordeel bij hebben?

"Het circuit ligt een paar honderd meter boven zeeniveau. Dan is de lucht sowieso al wat ijler en wordt de motorvulling minder. Daardoor rijden de teams met minder pk en als het tropisch warm is, worden de motoren nog zwaarder belast."

"De huidige Formule 1-motoren zijn zo technisch geavanceerd dat ze wel opgewassen zijn tegen dit soort temperaturen. Het ligt een beetje aan de aard van de motor welke teams daar baat bij hebben. Mercedes heeft de afgelopen jaren wel wat problemen gehad met de koeling van de motoren als het warm is, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat ze daar dit jaar ook weer problemen mee gaan krijgen."

Het tijdschema voor de Grand Prix van Frankrijk Vrijdag 11.30-12.30: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00: Derde vrije training

Zaterdag 15.00: Kwalificatie

Zondag 15.00: Race

Sergio Pérez pakte twee weken geleden de zege in Bakoe. Was dat een definitieve bevestiging voor Red Bull dat zij met hem de juiste keuze hebben gemaakt?

"Red Bull heeft in het verleden natuurlijk wel vaker gedacht dat het de juiste keuze had gemaakt als het om de tweede coureur ging. Het is wel logisch wat er nu allemaal gebeurt. Voor Pérez gaat het allemaal snel. Hij was vorig jaar nog even bezig met zijn pensioen en nu rijdt hij in de beste auto waar hij ooit in gezeten heeft."

"Hij bevindt zich op dit moment in een ideale positie en eigenlijk kan hij het nooit fout doen. De mensen vinden het al geweldig als hij niet veel langzamer is dan Max en er vlak achter zit. Hij presteert precies zoals ik vooraf van hem had verwacht."

Sergio Pérez veroverde in Azerbeidzjan zijn eerste Grand Prix-zege voor Red Bull Racing. Foto: Getty Images

Charles Leclerc verraste de laatste twee races door poleposition te veroveren. Zie jij hem zaterdag ook weer meestrijden voor pole?

"Daar ga ik nu wel van uit ja. In Monaco en Bakoe hadden we zijn prestaties ook niet verwacht. Paul Ricard is een circuit waar in een aantal bochten mechanische tractie belangrijk is en dat beheerst de Ferrari goed. Maar ook McLaren zou hier om die reden wel eens kunnen gaan verrassen."

Tot slot nog iets anders, als sportief directeur van de Grand Prix van Nederland kijk je waarschijnlijk met veel opluchting naar de ontwikkelingen rond het coronavirus. Hoe staat de organisatie er nu voor?

"Achteraf gezien zijn we nog blijer met de datum die we hebben kunnen inplannen. Als we een week van tevoren hadden gehoord dat er van alles mogelijk zou zijn, hadden we er niks aan gehad, omdat we vooraf natuurlijk nog van alles moeten regelen. Nu hebben we nog ruim twee maanden te gaan en staan we er heel goed voor. We kijken er ontzettend naar uit."