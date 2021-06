Esteban Ocon blijft nog drie jaar langer coureur van Alpine. De Fransman, die nog nooit een race in de Formule 1 won, verlengde woensdag zijn aflopende contract tot en met 2024.

Het Franse Alpine kondigt het nieuws een paar dagen voor de start van de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Paul Ricard aan, de thuisrace van de autofabrikant en Ocon.

De 24-jarige Ocon debuteerde in 2016 op 20-jarige leeftijd in de Formule 1 als coureur van Manor. Het jaar daarop stapte hij over naar Force India, maar dat verblijf bleef beperkt tot twee jaar. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes keerde hij in 2020 terug bij Renault.

In zijn 73 verreden Grands Prix in de Formule 1 wist Ocon nog nooit te winnen. Zijn beste notering is een tweede plaats bij de GP van Sakhir in 2020. Het is ook zijn enige podiumplaats. Hij scoorde in totaal 210 punten. Dit seizoen staat hij met twaalf punten op de twaalfde plaats in het WK-klassement.

"Ik ben verheugd om ook na dit jaar door te gaan bij dit team", aldus Ocon. "Het geeft een fantastisch gevoel om mijn toekomst te verbinden aan Alpine. We maken steeds meer progressie sinds mijn terugkeer en er liggen nog mooie uitdagingen voor ons."

Met het langere verblijf van Ocon heeft Alpine de coureurs voor volgend seizoen al rond. Ocons teamgenoot Fernando Alonso heeft een contract tot en met 2022 bij de Franse renstal.