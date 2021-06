De klapband van Max Verstappen ruim een week gelegen in Bakoe is volgens bandenleverancier Pirelli niet ontstaan door een productiefout of een kwaliteitsgebrek. Dat is gebleken uit een onderzoek met autosportfederatie FIA. Wel komt Pirelli met nieuwe richtlijnen voor het gebruik van de banden.

Verstappen reed vorige week tijdens de race in Azerbeidzjan in leidende positie toen hij zes ronden voor het einde zonder enige waarschuwing een klapband kreeg en in de muur belandde. Pirelli stelde daarop een onderzoek in, ook omdat Lance Stroll eerder in de race eveneens uitviel door een klapband.

"Er is na onderzoek geen productie- of kwaliteitsgebrek waargenomen bij de banden", aldus Pirelli in een verklaring. "Ook was er geen sprake van slijtage. De oorzaken zijn duidelijk achterhaald."

"In elk geval was er een breuk in de omtrek van de binnenste zijwand van de band, die gerelateerd kan worden aan de rijomstandigheden, ondanks het naleven van de voorgeschreven maatregelen, zoals de minimale bandenspanning."

Max Verstappen was des duivels na de klapband en trapte uit frustratie tegen de bewuste band. Max Verstappen was des duivels na de klapband en trapte uit frustratie tegen de bewuste band. Foto: Getty Images

Verbeterde technische richtlijn na klapbanden

Pirelli kondigt na het onderzoek wel aan dat er een verbeterde technische richtlijn komt, waarover ook al overeenstemming is bereikt met de FIA. De teams zijn daarvan al op de hoogte gesteld. De bandenleverancier overweegt nog aanvullende maatregelen te treffen. Onduidelijk is welke dat zijn.

Red Bull Racing, het team van Verstappen, laat in een eigen verklaring weten dat de renstal volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek en dat het tijdens de race aan alle op dat moment geldende eisen van Pirelli heeft voldaan.

Pirelli vermoedde vlak na de race dat de klapbanden van Verstappen en Stroll waren ontstaan door puin op de baan, maar daar wordt met geen woord meer over gerept.

Ondanks zijn uitvalbeurt liep leider Verstappen geen schade op in het WK-klassement, omdat zijn rivaal Lewis Hamilton zich bij de herstart verremde en daardoor buiten de punten eindigde.

Komend weekend wordt de GP van Frankrijk verreden.