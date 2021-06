Max Verstappen kijkt na de gewonnen race in Monaco en de "achtbaan" in Bakoe uit naar de GP van Frankrijk van aankomend weekend. Ook op de permanente circuits hoopt de Red Bull-coureur sneller te zijn dan Mercedes.

Komend weekend wordt op Circuit Paul Ricard de GP van Frankrijk gehouden. Na twee stratencircuits is het voor Verstappen weer even afwachten hoe hij ervoor staat.

"Ik voel me goed, maar ik weet zeker dat Mercedes weer heel sterk zal zijn op de 'normale' circuits, dus we moeten blijven pushen en ons blijven verbeteren tot het einde, want het is nooit genoeg", aldus de 23-jarige Verstappen.

"Tot nu toe is het seizoen redelijk goed voor ons geweest, maar we moeten niet vergeten dat we nog veel races voor de boeg hebben. Leiden in Abu Dhabi is het enige dat telt."

Verstappen stevende anderhalve week geleden af op winst van de GP van Azerbeidzjan, tot hij kort voor het einde een klapband kreeg. Inmiddels kan hij berusten in zijn uitvalbeurt.

"Natuurlijk had ik graag gewonnen en we kunnen zeggen dat we op koers lagen. Maar dat soort dingen kan gebeuren. Soms heb je het niet in de hand", zei de Red Bull-coureur.

Verstappen kijkt liever naar de toekomst. "We moeten gewoon doorgaan. In het kampioenschap staan we nog steeds bovenaan."

Verstappen blij met prestaties Pérez

De zege in Bakoe ging naar zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaanse teamgenoot begint zich na een korte gewenningsperiode steeds beter te manifesteren.

"Het is geweldig om twee auto's vooraan te hebben die strijden om de overwinning en de punten scoren", stelde Verstappen tevreden vast.

"Bakoe was een goed voorbeeld van hoe het moet. Het is geweldig dat 'Checo' het gat met Mercedes in het constructeurskampioenschap groter heeft weten te maken en dat hij nu derde staat in het coureurskampioenschap."

Komend weekend hoopt Verstappen Lewis Hamilton weer pijn te kunnen doen. "Paul Ricard is een snel circuit met een paar snelle bochten. Je moet er heel voorzichtig zijn met je banden."

"Er is ook veel ruimte op het circuit, wat natuurlijk heel anders is dan de twee stratencircuits waar we net zijn geweest. Ik kijk ernaar uit om er terug te keren en hopelijk op de bovenste trede van het podium te stappen."

Verstappen heeft in de WK-stand vier punten voorsprong op Hamilton: 105 om 101.