Red Bull Racing-topman Helmut Marko is ondanks de sterke seizoensstart van Max Verstappen niet helemaal tevreden. De Oostenrijker noemt het zelfs pijnlijk dat de voorsprong in de WK-stand op Lewis Hamilton slechts vier punten bedraagt.

"Het doet gewoon pijn. Wij zijn de snelste combinatie van auto plus coureur", zegt Marko woensdag tegen Auto, Motor und Sport. "Maar we staan ​​slechts vier punten voor."

"Dat weerspiegelt niet onze kracht. We hadden nu vijftien punten voorsprong moeten hebben. Maar met het geluk dat Mercedes heeft, moet je blij zijn met elk punt voorsprong dat je kunt nemen."

Zondag was Verstappen op weg naar de overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan, totdat hij in de slotfase een klapband kreeg. Doordat zijn concurrent Lewis Hamilton bij de herstart van de baan schoof, bleef de schade in de WK-strijd beperkt.

Marko denkt dat pakket van Red Bull sneller is dan Mercedes

De race in Bakoe werd gewonnen door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Daardoor heeft Red Bull de twee stratenraces van dit seizoen (Monaco en Azerbeidzjan) gewonnen. De derde stratenrace in Singapore verdween vanwege coronamaatregelen van de kalender.

"In Monaco en Bakoe hadden we inderdaad de snelste auto, maar op andere circuits ook", zegt Marko. "Misschien alleen in Barcelona niet, maar dat lag aan de bandenslijtage. Ik denk dat we over het algemeen een sneller pakket hebben dan Mercedes."

"In Azerbeidzjan had Verstappen nog sneller kunnen racen, als hij had gewild", zegt Marko, die bestrijdt dat de lekke band kon ontstaan doordat Verstappen te veel van zijn auto vergde. "We hebben de race juist gecontroleerd."

Het Formule 1-seizoen wordt op 20 juni vervolgd met de GP van Frankrijk.