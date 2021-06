Toto Wolff maakt zich zorgen over de huidige prestaties van Mercedes. De teambaas vindt dat het hele Formule 1-team na twee teleurstellende weekenden bij zichzelf te rade moet gaan.

Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan eindigde Lewis Hamilton zondag slechts als vijftiende, drie plaatsen achter teamgenoot Valtteri Bottas. Twee weken geleden speelde Mercedes in Monaco ook al een bijrol met een zevende plek voor Hamilton en een uitvalbeurt van Bottas.

"We moeten top zijn om voor de titel mee te doen, maar onze auto gaf het hele weekend niet thuis. We moeten foutloos presteren en niemand heeft dat de afgelopen twee weekenden gedaan", was het harde oordeel van Wolff tegen de BBC.

In Azerbeidzjan leek Hamilton te profiteren van een uitvalbeurt van titelconcurrent Max Verstappen, maar de zevenvoudig wereldkampioen schoot rechtdoor bij de herstart die volgde nadat Verstappen een klapband had gehad.

"We hebben de coureurs geen competitief pakket gegeven, verre van", aldus Wolff. "Het is niet alleen het incident met Lewis dat ons frustreert, we voldoen sowieso al niet aan de verwachtingen. Dat geldt voor iedereen binnen het team."

'Ik wil nu meteen aan de slag'

Hamilton verzuimde met zijn vijftiende plek om terrein te winnen ten opzichte van Verstappen. Zijn rivaal van Red Bull Racing leidt nog altijd met vier punten verschil in de strijd om de wereldtitel: 105 om 101.

Wolff vreest dat het verschil eerder groter dan kleiner wordt als Mercedes niet snel vorderingen maakt. "Er is zoveel om te verbeteren dat ik er nu meteen mee aan de slag wil. We kunnen niet op deze manier doorgaan. Het is onacceptabel."

Het Formule 1-seizoen gaat over een kleine twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk. Voor de vierweekse zomerstop wordt ook nog in Oostenrijk (twee keer), Groot-Brittannië en Hongarije geracet.