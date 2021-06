Max Verstappen domineerde, maar viel uit. Lewis Hamilton drukte op het verkeerde knopje, Sebastian Vettel kan weer lachen en Ferrari maakt het spannender vooraan. Vijf conclusies na de Grand Prix van Azerbeidzjan.

1. Red Bull verkeert in topvorm

Wat de oorzaak van Verstappens klapband ook was, de kans is klein dat de 'schuld' bij hemzelf, zijn auto of het team ligt. Red Bull zit namelijk in een goede flow en was zondag niet voor niets op weg naar de eerste dubbelzege sinds 2016.

De RB16B was zowel in Monaco als in Bakoe de te kloppen auto. Ook de strategie verliep vlekkeloos. De manier waarop Red Bull bij de pitstops zowel Verstappen als Pérez voor Lewis Hamilton kreeg, was een kunststukje. Ook in Monaco kreeg het team Pérez zo voorbij de grote concurrent van Verstappen.

De Mexicaan begint ook te voldoen aan de eisen van het team. Zondag was hij een uitstekende staartschutter voor Verstappen en toen de kopman uitviel, kon Pérez de scherven oprapen. Uiteraard was er wat fortuin nodig om alsnog de zege te pakken, maar op basis van de snelheid en de eerdere pech bij Verstappen was die winst alsnog dikverdiend. Red Bull gaat bovendien riant aan de leiding van het constructeurskampioenschap.

2. Mercedes heeft de wind even tegen

Het doorgaans toch vrij onaantastbare kampioensteam zit in een ongebruikelijk lastige fase, die nu al twee races duurt. Dat is voor elk ander team te kort om het een 'fase' te noemen, maar de laatste keer dat Mercedes twee races op rij geen coureur op het podium had was in 2013.

Monaco en Bakoe zijn niet bij uitstek Mercedes-banen. Toch werden de vorige edities van deze races in 2019 'gewoon' door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gewonnen.

Mercedes kwam in Bakoe aan na een rampzalig verlopen weekend in Monte Carlo. Daar ging een podiumplaats van Bottas in rook op door een kapotgedraaide wielmoer, nu boorde Hamilton zichzelf de zege door de neus door per ongeluk het verkeerde knopje in te drukken. Dat lijken op zichzelf kleine incidenten, maar het zijn tekenen van een team dat onder druk staat.

Belangrijker was dat Mercedes op beide circuits de snelheid niet had om op eigen kracht te winnen. In Bakoe duurde het zelfs tot de kwalificatie voor Hamilton eindelijk op gang kwam. Bottas kreeg dat überhaupt niet voor elkaar. Vorig jaar stond het team van Toto Wolff na zes races op 221 punten, nu op 148.

Lewis Hamilton schiet rechtdoor na de herstart in Bakoe. Lewis Hamilton schiet rechtdoor na de herstart in Bakoe. Foto: Getty Images

3. Vettel heeft zijn mojo terug

Na een rampjaar bij Ferrari maakte Vettel de overstap naar Aston Martin, een transfer waarvan de verwachtingen niet al te hooggespannen waren. Maar de viervoudig wereldkampioen lijkt zijn mojo weer terug te hebben. Vettel reed in Monaco al een strakke race en ging zondag in Bakoe van de elfde naar de tweede plaats.

Dat was te danken aan het goede sparen van de banden aan het begin van de race, een lange eerste stint en daarna een bandenvoordeel ten opzichte van de coureurs om hem heen. Vettel was daarnaast ook overtuigend en gretig in de duels, iets wat hem in zijn laatste Ferrari-jaren toch een stuk minder afging.

Vettel profiteerde uiteraard van de fout van Hamilton (en de klapband van Verstappen), maar was zelf wel foutloos en pakte zo verdiend de tweede plaats. Daarmee is de 33-jarige Duitser toch snel de teamleider geworden die Aston Martin nodig heeft. Als pluspunt zijn de kenmerkende glimlach en grappen weer terug.

Sebastian Vettel kan na een slechte fase in zijn loopbaan weer lachen. Sebastian Vettel kan na een slechte fase in zijn loopbaan weer lachen. Foto: Getty Images

4. Verfrissend om Ferrari er weer vooraan bij te hebben

2020 was dus een rampjaar voor Ferrari, waar door een groot deel van het Formule 1-publiek smalend om werd gelachen. Ondertussen ging de strijd vooraan eigenlijk alleen maar tussen de twee Mercedes-coureurs en Verstappen. Tot de Grand Prix van Monaco dit jaar kon niemand anders zonder bijzondere omstandigheden poleposition pakken, laat staan winnen.

Maar de afgelopen twee races was daar opeens Charles Leclerc die pole pakte, en zondag in Bakoe reed hij zelfs even aan de leiding. Ja, de SF21 profiteerde twee keer optimaal van de snelheid in langzame bochten en nee, Ferrari heeft nog geen auto om op eigen kracht te winnen. Maar het Italiaanse team deed weer even mee om de poles en podiumplaatsen, wat de spanning alleen maar verhoogt. Nu is het afwachten of de Scuderia die trend op de komende 'normale' circuits kan doorzetten.

Top WK-stand constructeurs Red Bull - 174 punten

Mercedes - 148 punten

Ferrari - 94 punten

McLaren - 92 punten

AlphaTauri - 39 punten

5. 'Flexibele-vleugelgate' doofde opmerkelijk snel uit

Het was donderdag het gesprek van de dag: kwam er een protest vanuit Mercedes en McLaren tegen de te ver achteroverbuigende vleugels van met name Red Bull en Ferrari?

Tijdens de trainingen speelde de regie steeds handig in op de situatie door Verstappens achtervleugel uitgebreid in beeld te brengen. Mercedes-teambaas Wolff en Christian Horner van Red Bull voerden een discussie op brugklasniveau ("hou je mond" - "hou zelf je mond") en even dreigde het hele weekend in Bakoe erdoor overschaduwd te worden.

Niets bleek minder waar. De hoofdreden was dat Red Bull en Ferrari met andere achtervleugels reden dan in Barcelona, waar de bal aan het rollen kwam. Deze low drag-vleugels bogen minder achterover, dus de grond voor een protest verdween als sneeuw voor de zon. Vanaf de volgende race in Frankrijk over twee weken zijn er nieuwe tests van de FIA, dus dan komt de discussie ongetwijfeld weer op het hoofdmenu.