Pierre Gasly moest zondag zoeken naar woorden na zijn verrassende derde plek in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De 25-jarige Fransman van AlphaTauri kampte met een probleem aan zijn Honda-motor, maar mocht desondanks naar het podium in Bakoe.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Om eerlijk te zijn, weet ik niet wat ik moet zeggen", aldus Gasly voorafgaand aan de podiumceremonie. "De laatste twee rondes waren zo intens. De auto was het hele weekend al geweldig en iedere sessie deden we goed mee. Na de kwalificatie wist ik niet of we het podium konden halen, maar hier staan we dan."

Gasly stelde zijn podiumplek pas in de voorlaatste ronde veilig door de derde plek af te pakken van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Halverwege de race meldde Gasly nog dat hij vermogen verloor. Nadat hij wat instellingen had aangepast, slaagde hij er toch in om zijn auto naar de finish te rijden.

"We hebben heel hard moeten werken", vervolgde Gasly. "Vanaf het moment dat het probleem opspeelde, was het een moeilijke race. Ik verloor behoorlijk wat snelheid op de rechte stukken. Sebastian Vettel haalde mij halverwege al in en ik wist dat het de laatste rondes heel lastig zouden worden met Charles Leclerc achter me."

"Ik heb alles gegeven om dat podium te halen. In iedere bocht remde ik zo laat dat ik niet zeker wist of ik de bocht wel kon maken, maar ik wilde dat podium koste wat het kost veiligstellen. Ik ben heel blij dat het gelukt is."

Alleen nummer twee Vettel en winnaar Sergio Pérez eindigden voor Gasly in Bakoe, waar Max Verstappen uitviel. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.