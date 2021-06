Sebastian Vettel verkeerde zondag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan in een jubelstemming. De 33-jarige Duitser pakte in de straten van Bakoe verrassend zijn eerste podiumplaats voor Aston Martin.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Het moge duidelijk zijn dat dit heel veel voor ons betekent", aldus Vettel, die vorig jaar in Turkije namens Ferrari voor het laatst op het podium stond. "We hadden een moeizame start, maar daarna reden we een geweldige race. We hadden veel snelheid en dat heeft ons dit podium gebracht."

Vettel profiteerde in een chaotische race onder meer van een uitvalbeurt van Max Verstappen en een fout van Lewis Hamilton, die in de eerste bocht bij de herstart van de baan schoot.

De viervoudig wereldkampioen begon als derde aan de herstart en reed bovendien op banden die nieuwer waren dan die van zijn concurrenten. "Mede daardoor hadden we een uitstekende herstart en slaagde ik erin om nog op te schuiven", vervolgde Vettel.

"Het is geweldig om weer op het podium te staan. Dat hadden we zeker niet verwacht toen we aan dit weekend begonnen. We hebben tot vandaag eigenlijk helemaal niet de snelheid gehad, dus dit is een mooie verrassing", aldus Vettel, die alleen Sergio Pérez voor zich moest dulden.

Vettel beleefde tot dusver een moeizame start bij Aston Martin sinds hij afgelopen winter de overstap maakte van Ferrari. De coureur uit Heppenheim klom dankzij zijn tweede plek naar de negende plaats in het kampioenschap. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.