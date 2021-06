Bandenleverancier Pirelli vermoedt dat de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag zijn ontstaan door rommel op de baan. Verstappen en Stroll crashten door hun klapband hard op het rechte stuk en vielen daardoor uit.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Het is duidelijk dat we een onderzoek moeten instellen. We moeten de feiten achter de incidenten met Stroll en Verstappen duidelijk vaststellen om volledig te begrijpen wat er is gebeurd", zegt Pirelli-baas Mario Isola in een verklaring.

Stroll kreeg een klapband in de 29e ronde. De Aston Martin-coureur ging op hoge snelheid haaks rechtsaf de muur in. Bij Verstappen gebeurde het zes ronden voor het einde. De Limburger kon zijn auto niet meer onder controle krijgen en klapte eveneens rechtsaf de muur in. Bij beide coureurs klapte de linker achterband.

"Het waren plotselinge klapbanden, zowel voor Lance als voor Max, zonder enige waarschuwing", vervolgt Isola. "Wat we nu kunnen zeggen, is dat er ook een snee is gevonden op de band van Lewis Hamilton en dat het de rechter achterband is. Dat is hier de meest versleten band, en dus niet de linker achterband."

"Er werden geen waarschuwingen of trillingen gedetecteerd en geen van de andere banden van dezelfde leeftijd of ouder vertoonde tekenen van overmatige slijtage. We kunnen dus niet uitsluiten dat de schade is veroorzaakt door een externe factor", waarmee Isola doelt op rommel op het circuit.

Verstappen liet vlak na de race al weten niet te verwachten dat Pirelli de hand in eigen boezem zou steken. "Pirelli zal wel weer zeggen dat het door carbononderdeeltjes komt. Maar waarom gebeurt het dan alleen bij mij? We gaan nog wel met Pirelli praten, maar ik kan de uitkomst van die gesprekken al wel raden."