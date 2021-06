Bij Christian Horner overheerst een dubbel gevoel na de Grand Prix van Azerbeidzjan. De teambaas van Red Bull Racing is blij met de overwinning van Sergio Pérez, maar baalt enorm van de uitvalbeurt van Max Verstappen door een klapband.

"We stonden op het punt om onze eerste een-twee sinds 2016 te pakken. Gianpiero Lambiase (ingenieur van Verstappen, red.) checkte alles nog met Max en alles was oké. We weten nog niet waarom de band plofte", zei Horner na de race tegen Sky Sports.

Niet alleen Verstappen, maar ook Lance Stroll viel (eerder dan Verstappen) uit vanwege een klapband. "We weten niet of het de rommel was die misschien nog op de baan lag. Gelukkig is Max in orde, want de plek van het incident was niet fijn", aldus Horner.

"We waren de banden goed aan het managen. Hij plofte ineens. We gaan de band onderzoeken. Op dat moment voelde het alsof de wereld onder ons vandaan gleed."

Christian Horner feliciteert Sergio Pérez met zijn zege. Christian Horner feliciteert Sergio Pérez met zijn zege. Foto: Getty Images

Horner: 'Sergio was het hele weekend al snel'

Er was ook goed nieuws voor Red Bull, want Pérez won de Grand Prix door na een spannende herstart de leiding vast te houden. De Mexicaan had nog wel het geluk dat Lewis Hamilton, die hem passeerde, rechtdoor reed en zichzelf uitschakelde in de strijd om de zege.

"Hij was geweldig", zei Horner over Pérez. "Sergio was het hele weekend al snel. Zijn pace was indrukwekkend aan het begin. Misschien had hij Max nog kunnen pakken met de overcut als de pitstop sneller was geweest. Het was in ieder geval heel krap geworden."

Ook Pérez had zomaar kunnen uitvallen in Bakoe, want zijn auto had last van een hydraulisch probleem. "We waren erg bezorgd dat hij het niet zou halen. Bij de herstart konden we alleen maar verliezen, maar het pakte goed voor ons uit. Ik ben heel blij met Sergio. Hij heeft absoluut geleverd, maar het is ongelukkig voor Max."