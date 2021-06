Lewis Hamilton is zwaar teleurgesteld dat hij zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan verzuimde de leiding in de WK-stand van Max Verstappen over te nemen. De Mercedes-coureur had moeten profiteren van een crash van de Nederlander, maar ging bij de herstart zelf in de fout en eindigde eveneens buiten de punten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Dit is vanzelfsprekend een vernederende ervaring. Ik deed er alles aan in de slotfase, maar ik ging daarbij de mist in", baalde een terneergeslagen Hamilton in gesprek met Sky Sports.

De race werd enkele ronden voor het einde stilgelegd vanwege de crash van Verstappen, die door een klapband in de muur schoot. Hamilton had kunnen profiteren, maar de zevenvoudig wereldkampioen remde tijdens de herstart te laat bij het ingaan van de eerste bocht en schoot rechtdoor van de baan.

"Ik zat per ongeluk aan een schakelaar waardoor mijn remmen het niet deden", verklaarde de 36-jarige Hamilton. "Het spijt me heel erg voor iedereen in het team. Ik had niet door dat ik de magic switch überhaupt toucheerde."

Sergio Pérez viert zijn eerste overwinning voor Red Bull. Sergio Pérez viert zijn eerste overwinning voor Red Bull. Foto: Getty Images

'Deze race verliep voor Max ook heel onfortuinlijk'

Hamilton had ook wel te doen met zijn concurrent Verstappen, die de overwinning in Bakoe eigenlijk niet meer kon ontgaan totdat hij door een klapband crashte. De Red Bull-coureur geniet nog altijd een voorsprong van vier punten op Hamilton in de WK-stand.

"Het verloop van de race was ook voor Max heel onfortuinlijk. Dit was een race met veel pech. We moeten nu proberen te hergroeperen, zodat we de volgende Grand Prix sterker zijn", besloot Hamilton.

Het was voor het eerst sinds juli 2018 dat Hamilton buiten de punten eindigde in een race waar hij aan de start stond. In de vorige 54 Grands Prix waar hij aan meedeed, eindigde de Mercedes-coureur altijd in de top tien. In december 2020 miste Hamilton de Grand Prix van Sakhir door een coronabesmetting.

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd gewonnen door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel (tweede) en Pierre Gasly van AlphaTauri (derde) completeerden het podium.