Max Verstappen baalt enorm van zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander lag zondag aan de leiding toen hij met nog zes ronden te gaan crashte en uitviel vanwege een klapband.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Dit is zo enorm frustrerend. Het was eigenlijk een heel makkelijke wedstrijd. Ik controleerde de race en ik probeerde de banden te managen. Het is zo zuur als het zo op het einde gebeurt. Het voelde allemaal heel comfortabel. Ik voelde ook geen vibraties of iets dergelijks", zei Verstappen na de race tegen Ziggo Sport.

Verstappen was niet de enige coureur die op het rechte stuk een klapband kreeg, want bij Lance Stroll gebeurde eerder in de race precies hetzelfde. De Aston Martin-coureur ging op hoge snelheid haaks rechtsaf de muur in en ook zijn race was meteen ten einde.

"Pirelli zal wel weer zeggen dat het bij mij door carbononderdeeltjes van Stroll komt", reageerde Verstappen op de mogelijke oorzaak van zijn klapband. "Maar waarom gebeurt het na Stroll dan alleen bij mij? We gaan nog wel met Pirelli praten, maar ik kan de uitkomst van die gesprekken al wel raden. Uiteindelijk verandert het niets aan mijn race."

Max Verstappen zag zijn overwinning in rook opgaan. Max Verstappen zag zijn overwinning in rook opgaan. Foto: Getty Images

Verstappen nog wel leider in WK-stand

Verstappen behoudt wel de leiding in de WK-stand, want concurrent Lewis Hamilton schoot na de herstart rechtdoor en eindigde daardoor slechts als zestiende. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is nog altijd vier punten in het voordeel van de Limburger.

"Met een beetje geluk sta ik nog eerste in het kampioenschap. We hadden het gat groter kunnen maken. Ik wilde hier ook het verschil maken, omdat we straks op meer normale circuits gaan rijden en daar is Mercedes vaak wel sterker. Maar de afgelopen twee weekenden van ons waren over het algemeen wel goed", aldus Verstappen.

Het Formule 1-seizoen gaat op 20 juni verder met de Grand Prix van Frankrijk. Een week later staat de eerste van twee races in Oostenrijk op het programma.