Sergio Pérez is vanzelfsprekend dolblij na zijn overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de Mexicaan heeft te doen met teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander crashte zondag in de slotfase in leidende positie door een klapband en zag een overwinning in rook opgaan.

"De race in Bakoe is altijd best wel bizar", zei de 31-jarige Pérez in een eerste reactie na de spectaculaire slotfase van de race. "Ik moet wel zeggen dat ik medelijden heb met Max. Hij reed een geweldige Grand Prix en had het verdiend om te winnen. Een een-twee met het team was geweldig geweest."

De 23-jarige Verstappen reed het grootste deel van de race aan de leiding en lag op koers om voor de derde keer dit jaar een Grand Prix te winnen, maar zes rondes voor het einde ging het mis. Door een klapband op het rechte stuk schoot de Red Bull Racing-coureur de muur in.

Door de crash volgde er een rode vlag en werd de race twee rondes voor het einde met een staande start hervat. Alle ogen waren gericht op Lewis Hamilton, maar de Mercedes-coureur schoot in de eerste bocht rechtdoor en eindigde uiteindelijk slechts op de vijftiende plek en buiten de punten.

Max Verstappen was ziedend na zijn crash in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Foto: Getty Images

'Het was een fantastische dag voor ons'

Pérez bleef aan de leiding en maakte geen fout meer in de slotfase, maar hij vreesde bij de herstart wel even voor Hamilton. "Hij maakte het me tijdens de race al lastig en bij de herstart kwam ik slecht weg. Daardoor kon Hamilton langszij komen, maar hij redde het niet in de bocht."

"Uiteindelijk was het een fantastische dag voor ons", vervolgde de euforische Pérez, die zijn eerste overwinning boekte als Red Bull-coureur. "Gelukkig heb ik de finish wel kunnen halen. Door deze overwinning krijgt mijn zelfvertrouwen een enorme boost."

Het is de tweede overwinning uit de Formule 1-loopbaan van Pérez, die vorig jaar namens Racing Point (nu Aston Martin) de Grand Prix van Sakhir op zijn naam schreef. Sebastian Vettel (tweede) en Pierre Gasly (derde) completeerden het verrassende podium in Bakoe.