Max Verstappen is zondag een vrijwel zekere zege misgelopen door een klapband in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander lag aan de leiding toen hij met zes ronden te gaan crashte en uitviel. Sergio Pérez profiteerde en won zijn eerste race voor Red Bull. Lewis Hamilton ging in de fout en pakte geen punten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Door de crash van Verstappen werd de race stilgelegd, waarna nog een korte sprintrace volgde met Pérez vanaf de eerste startplaats en Hamilton vanaf de tweede. De zevenvoudig wereldkampioen leek bij de herstart de leiding te pakken, maar verremde zich en schoot in bocht 1 rechtdoor.

Verstappen behoudt daardoor de leiding in de WK-stand met 105 punten. Hamilton werd vijftiende, scoorde eveneens geen punten en blijft op 101 punten staan. Het Formule 1-seizoen gaat op 20 juni verder met de Grand Prix van Frankrijk.

Het is de tweede zege in de loopbaan van Pérez. Sebastian Vettel profiteerde van de chaos en een sterke strategie en pakte met de tweede plaats zijn eerste podium voor Aston Martin. Pierre Gasly kwam met de AlphaTauri als derde over de streep. Ferrari-coureur Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Sergio Pérez viert zijn eerste overwinning voor Red Bull. Sergio Pérez viert zijn eerste overwinning voor Red Bull. Foto: Getty Images

Verstappen en Hamilton na start snel voorbij Leclerc

Leclerc begon de race van poleposition, maar had zelf niet de illusie dat hij Verstappen en Hamilton lang achter zich kon houden. De Monegask moest dan ook snel het veld ruimen, waarna Verstappen achter leider Hamilton op de tweede plaats terechtkwam.

De Nederlander zag zijn grote concurrent vervolgens voor hem de pitstraat in gaan. Terwijl Hamilton een langzame stop maakte (4,6 seconden), gaf Verstappen gas. In de pitstraat zette Red Bull daarna ook nog binnen 1,9 seconden nieuwe banden op de auto van de Limburger. Daarmee was het gat geslagen om voor Hamilton de baan weer op te komen.



Red Bull kreeg het vervolgens ook nog voor elkaar om Pérez voor de kopman van Mercedes te krijgen. Zo ontvouwde zich het voor Hamilton ongebruikelijke scenario dat hij tegen twee Red Bulls voor zich aankeek. Teamgenoot Valtteri Bottas was nergens te bekennen.

Max Verstappen schopt uit agressie tegen zijn lekke achterband aan. Max Verstappen schopt uit agressie tegen zijn lekke achterband aan. Foto: Getty Images

Safetycar op de baan na klapband bij Stroll

De race stabiliseerde zich vervolgens weer, totdat Lance Stroll een klapband kreeg op het rechte stuk. De Aston Martin-coureur ging op hoge snelheid haaks rechtsaf de muur in. Even bleef de Canadees verbouwereerd in zijn auto zitten, maar stapte vervolgens ongedeerd uit.

Het gaf de kop de kans een pitstop te maken, maar de gehele top tien bleef buiten om op de harde banden de finish te halen. De grootste winnaar van de safetycarsituatie was Vettel, die als laatste zijn pitstop had gemaakt en dus nieuwere banden had dan de coureurs om zich heen. Nadat Verstappen het veld weer op gang had getrokken, sloeg de Duitser meteen toe bij Gasly in de AlphaTauri.

Het duurde niet lang voor de echte chaos zich meldde op het stratencircuit in Bakoe. Verstappen leek zorgeloos op de overwinning af te koersen, maar kreeg opeens een klapband op het lange rechte stuk. De Limburger kon zijn auto niet meer onder controle krijgen en klapte rechtsaf de muur in. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen.

Max Verstappen loopt diep teleurgesteld weg nadat een klapband zijn race heeft verpest. Max Verstappen loopt diep teleurgesteld weg nadat een klapband zijn race heeft verpest. Foto: Getty Images

Herstart gaf Hamilton alsnog de kans om te winnen

De wedstrijdleiding wilde de drie resterende ronden nog uitrijden, met een staande herstart. Dat leek een uitgelezen mogelijkheid voor Hamilton om alsnog te winnen. In de fase voor de klapband bij Verstappen kwam hij Pérez maar niet voorbij, maar toen de rode lichten weer doofden, was hij veel beter weg dan de Mexicaan. Hamilton pakte even de koppositie, maar ging opzichtig in de fout en miste de eerste bocht volledig.



Terwijl het hele veld langs de zevenvoudig wereldkampioen raasde, sloeg Pérez direct een gaatje op zijn achtervolgers Vettel en Gasly, terwijl Leclerc nog een verwoede maar mislukte poging deed om de derde plaats te pakken. Voor dit knokkende duo kwam Pérez als eerste over de streep, gevolgd door Vettel en Gasly.



Achter het ongebruikelijke podium en Leclerc kwam Lando Norris in de McLaren als vijfde over de finish, gevolgd door de ervaren Fernando Alonso in de Alpine. Mercedes beleefde een rampzalige dag, met een twaalfde plaats voor Bottas en uiteindelijk een zestiende klassering voor Hamilton.