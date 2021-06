De Formule 1-coureurs hebben zondag voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan een minuut stilte gehouden voor de overleden Mansour Ojjeh, die als aandeelhouder bijna veertig jaar aan McLaren verbonden was. De in Saoedi-Arabië geboren Franse zakenman overleed zondag op 68-jarige leeftijd.

"Diep bedroefd door het overlijden van mijn vriend Mansour Ojjeh, één van de iconen van de Formule 1", schreef voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA.

"Hij heeft grote successen gevierd met Williams en McLaren. Hij was een unieke gentleman. We gaan hem enorm missen en zullen hem voor altijd herinneren."

Vrijwel alle teams uit de Formule 1 reageerden via sociale media bedroefd op de dood van Ojjeh. Hij kwam in 1979 de Formule 1 binnen als sponsor van Williams. Enkele jaren later werd hij aandeelhouder van McLaren. Met beide teams vierde hij wereldtitels.

"Ojjeh maakte bijna veertig jaar lang deel uit van het hart en de ziel van dit team", aldus Zak Brown, de baas van McLaren.

De minuut stilte in Bakoe was niet alleen bedoeld om Ojjeh te herdenken, maar ook Max Mosley, die als oud-voorzitter van de FIA jarenlang nauw betrokken was bij de Formule 1. De Brit overleed bijna twee weken geleden op 81-jarige leeftijd.