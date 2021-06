Richard Verschoor (veertiende) en Bent Viscaal (zeventiende) zijn er zondag niet in geslaagd punten te pakken tijdens de Formule 2-race in Azerbeidzjan. De winst in Bakoe ging naar de Est Jüri Vips.

Vips schreef zaterdag al de tweede sprintrace op het stratencircuit op zijn naam. Het Red Bull-talent begon zondag op de tweede plek en wist zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Liam Lawson al in de eerste bocht te passeren.

De Australiër Oscar Piastri legde beslag op de tweede plaats en de Rus Robert Schwartzman completeerde het podium op het circuit waar zondagmiddag ook de Formule 1-race verreden wordt.

Viscaal, die zaterdag met een vierde plek zijn eerste punten van het jaar pakte, begon als vijftiende (één plek voor Verschoor). Hoewel de race met een vroege safetycar en drie uitvallers een chaotische start kende, kwamen de twee Nederlanders niet in de buurt van de top tien.

Ook de twee Nederlandse coureurs kwamen met elkaar in botsing. Verschoor tikte Viscaal aan, maar beide auto's konden hun weg vervolgen.

Zhou behoudt ondanks matig weekend leiding in klassement

Voor Verschoor is het zijn eerste weekend zonder WK-punten, nadat hij in Bahrein en Monaco in totaal 23 punten bij elkaar had gesprokkeld. Zaterdag werd hij twaalfde in de eerste race en viel hij uit in de tweede race, nadat hij van achter was aangetikt.

De Chinees Guanyu Zhou behoudt de leiding in het klassement. Zijn voorsprong is wel flink geslonken, want hij kreeg alleen in de eerste sprintrace (derde plaats) wat punten.

Er staan dit seizoen nog vijf raceweekenden op het programma in de Formule 2, te beginnen op 17 en 18 juli op het Britse Silverstone.