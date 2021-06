Valtteri Bottas had zaterdag geen verklaring voor zijn zwakke optreden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Mercedes moet zondag om 14.00 uur als tiende van start gaan.

"Het was zoals verwacht behoorlijk chaotisch met alle rode en gele vlaggen", zegt Bottas op de website van de Formule 1. Net als de andere coureurs kon de Fin maar één snelle ronde rijden in Q3.

"Er was iets niet in orde met mijn auto. Ik mis de snelheid en heb geen idee hoe dat precies komt. Ik heb er echt geen verklaring voor", aldus de Fin.

De tiende startplek is voor Bottas de slechtste uitgangspositie in bijna drie jaar. Bij de GP van België in 2018 begon hij voor het laatst nog verder achteraan de grid (zeventiende).

Bottas ruim een seconde trager dan Hamilton

"Ik verloor elke bocht gewoon tijd. Harder rijden kon ik niet, want dan zat ik in de muur. Ik heb echt de limiet opgezocht", zei de coureur van Mercedes. Bottas was 1,2 seconden trager dan teamgenoot Lewis Hamilton, die met een tweede tijd wel een sterke kwalificatie reed.

"Ik zou ook vooraan moeten staan", beseft Bottas. "Maar er is echt iets mis met de auto. Hopelijk kunnen we het probleem oplossen."

Bottas kent met twee uitvalbeurten en drie derde plaatsen in de eerste vijf races tot dusver een moeizaam jaar. Hij staat slechts vierde in de WK-stand. Toch houdt hij de moed erin: "Op dit circuit in Bakoe kan altijd van alles gebeuren. Ik weet zeker dat ik kansen krijg."