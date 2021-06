Hoewel Ferrari-coureur Charles Leclerc voor de tweede kwalificatie op rij poleposition pakte, lijkt de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vooral een voortzetting van het titelgevecht tussen WK-leider Max Verstappen (start als derde) en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (begint als tweede) te worden. En dat wordt weer een spannende strijd, mits de race niet té chaotisch verloopt.

Verstappen was zaterdag na de kwalificatie niet tevreden. Het ontbrak de Limburger tijdens zijn enige poging in Q3 vooral aan een tow (slipstream) in de derde sector, maar zijn hele ronde was niet geweldig. Verstappen verloor in de eerste sector al drie tienden op zijn beste tijd in dat gedeelte en ook in de tweede sector was hij al eens sneller geweest.

Uiteindelijk leverde hij in de derde sector - die vooral bestaat uit het lange rechte stuk - krap twee tienden in op Leclerc, minder dan de 0,345 seconden die hij over de hele ronde toe moest geven op de Ferrari-coureur. Daar paste Hamilton nog tussen.

Leclerc kreeg die tow in de derde sector wel, nota bene van Hamilton, terwijl Ferrari eigenlijk niet de auto had voor pole. De Monegask was zelf ook verbaasd en stelde zelfs niet helemaal tevreden te zijn over zijn ronde.

Toch reed hij in Q3 in elke sector zijn beste tijd van de dag. Leclerc staat bekend om zijn ijzersterke kwalificatierondjes en dit was er weer één, ongeacht of die zonder rode vlag stand had gehouden. Yuki Tsunoda zorgde er met een crash voor dat het voor iedereen bij één poging bleef.

'Racepace van Red Bull en Mercedes is beter'

De pole was mooi voor Leclerc, maar de race is zondag een ander verhaal. Dat voorspelde hij zelf al na afloop: "Ik denk dat het lastig wordt om Verstappen en Hamilton achter me te houden. We hebben in de tweede vrije training al gezien dat de racepace van Red Bull en Mercedes beter is. Het wordt geen makkelijke race."

Mercedes wist vrijdag al dat het met zijn racepace wel goed zit. De snelheid over één ronde, dat was het probleem. De auto van de regerend wereldkampioenen heeft moeite met het - zoals de coureurs dat zelf noemen - 'inschakelen van de banden'. De zachte Pirelli's in Bakoe komen onder de Red Bull en de Ferrari duidelijk sneller op de juiste bedrijfstemperatuur dan onder de Mercedes.

Werd Bottas opgeofferd?

Het team deed nogal geheimzinnig over wat de oorzaak nou was geweest om Hamilton toch nog op de tweede startplek te krijgen, maar de vraag is of dat wel zo'n mysterie is. Hamilton en Valtteri Bottas deden simpelweg een dubbele opwarmronde en de regerend wereldkampioen kreeg in Q3 een fraaie tow van zijn Finse teamgenoot. Die reed bovendien met een achtervleugel die meer downforce genereert dan die op de auto van Hamilton.

Maar werd Bottas dan opgeofferd? "Het was een eigen keuze van de coureurs", stelde teambaas Toto Wolff, net als dat het "de beurt van Hamilton was om te kiezen of hij voor of achter zijn teamgenoot de baan op wilde". Het kwam toevallig allemaal erg goed uit om Hamilton in de buurt van Verstappen te houden, dat wel.

Top tien GP van Azerbeidzjan 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.41,218

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,232

3. Max Verstappen (Red Bull Racing): +0,345

4. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,347

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,358

6. Sergio Pérez (Red Bull Racing): +0,699

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,993

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,109

9. Lando Norris (McLaren): +0,529 (gridstraf)

10. Valtteri Bottas (Mercedes): +1.441

Meerdere kansen voor Verstappen om toe te slaan

Het gevolg is dat Verstappen Hamilton in de race voorbij moet om te kunnen winnen. Er zijn drie momenten waarop dat realistisch is. Ten eerste kan het kan natuurlijk in de eerste ronde, al had Hamilton tijdens de vorige race in Bakoe in 2019 nog een goede start vanaf de tweede plaats. En inhaalacties in de hectische openingsfase eindigen in Bakoe nog weleens in tranen.

De racepace van Red Bull zou fractioneel sneller moeten zijn dan die van Mercedes, dus dat leent zich voor een undercut zodra het team van Verstappen daarvoor het initiatief kan nemen. Dat is eerder een pitstop maken voor een set nieuwe banden en dan een ronde lang profiteren totdat Hamilton zijn stop maakt.

De vraag is ook of Sergio Pérez hier vanaf de zesde startplaats een rol in kan spelen. De teamgenoot van Verstappen heeft het tempo goed te pakken dit weekend, dus als Pérez ervoor kan zorgen dat Hamilton bij een pitstop altijd achter hem terechtkomt is dat een fraaie opsteker voor Red Bull. Pirelli voorspelt overigens dat iedereen aan één stop genoeg heeft.

De kans op chaos in Bakoe is levensgroot

De derde kans moet zich voordoen in de haast onafwendbare chaos in Bakoe. Tijdens de kwalificatie waren er al vier rodevlagsituaties, de Formule 2 had zaterdagmiddag een race vol crashes en in het verleden moest de safetycar op dit stratencircuit al zeer vaak de baan op. Bovendien heeft Red Bull vaak laten zien beter om te kunnen gaan met chaotische omstandigheden dan Mercedes.

En gewoon inhalen op de baan dan? Dat lijkt een lastig verhaal te worden voor Verstappen. Hamiltons tijd in de derde sector, met het lange rechte stuk, is structureel sneller dan die van de Limburger.

De Brit staat in tegenstelling tot de Nederlander dan ook boven aan alle lijstjes met hoogste topsnelheden, dus de kans dat Verstappen zijn auto er even naast kan zetten op het rechte stuk is niet heel groot.

De vraag is vooral hoelang Hamilton en Verstappen nodig hebben om Leclerc in te halen, nadat om 14.00 uur de lichten op groen zijn gegaan. Als dat is gebeurd, gaat de titelstrijd tussen de twee kemphanen gewoon weer verder en verdedigt Verstappen voor het eerst in zijn loopbaan de leidende positie in het WK-klassement.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.00 uur.