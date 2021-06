Lando Norris heeft zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een gridstraf van drie plaatsen gekregen. De coureur van McLaren start daardoor zondag in de race niet van de zesde maar van de negende positie.

Norris bleef op de baan toen Lance Stroll in Q1 crashte en voor een rode vlag zorgde, terwijl hij volgens de regels meteen de pitbox in had moeten duiken. Zijn engineer gaf hem ook die instructie, maar die kwam voor Norris net te laat, omdat hij al aan het einde van zijn ronde zat.

De wedstrijdleiding toonde zich echter onverbiddelijk en zette Norris drie plekken terug in de startopstelling. Sergio Pérez (van zeven naar zes), Yuki Tsunoda (van acht naar zeven) en Fernando Alonso (van negen naar acht) schuiven daardoor een plek op.

Norris ontving ook nog liefst drie strafpunten op zijn racelicentie. Zijn totaal over de laatste twaalf maanden bedraagt nu acht. Als een coureur in een jaar tijd twaalf strafpunten heeft verzameld, wordt hij een race geschorst.

Norris bezet derde plaats in WK-stand

Norris is aan een uitstekend seizoen bezig. De 21-jarige Engelsman bezet met 56 punten de derde plaats in de WK-stand, achter Max Verstappen (105 punten) en Lewis Hamilton (101). Hij behaalde in de Grands Prix van Emilia-Romagna en Monaco een podiumplaats (derde).

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan verliep zeer chaotisch. Naast Stroll crashten ook Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Charles Leclerc pakte poleposition, voor Hamilton (tweede) en Verstappen (derde).

De race op het stratencircuit in Bakoe begint zondag om 14.00 uur. De Grand Prix van Azerbeizdjan ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Valtteri Bottas, die zaterdag slechts tiende werd in de kwalificatie, was in 2019 de laatste winnaar.