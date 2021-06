Charles Leclerc was enigszins verbaasd dat hij zaterdag de poleposition veroverde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask erkende dat zijn snelste ronde in Bakoe niet foutloos was.

"Het was eigenlijk gewoon een slechte ronde", aldus Leclerc, die twee weken geleden in Monaco ook al pole pakte. "Er waren twee tot drie bochten waar ik een fout maakte. Gelukkig had ik in de laatste sector de slipstream van Lewis (Hamilton, red.) te pakken. Dat heeft ons geholpen, al heeft dat niet volledig het verschil gemaakt."

De 23-jarige Leclerc kon twee weken geleden in de straten van Monte Carlo uiteindelijk niet van start gaan. De Ferrari-coureur kampte op weg naar de grid met een technisch probleem, dat waarschijnlijk werd veroorzaakt door zijn crash van een dag eerder.

Leclerc had niet verwacht dat hij twee weken later opnieuw een kans zou krijgen om van de eerste plek aan een Grand Prix te beginnen. "Ik was wel wat verrast door onze snelheid", vervolgde de tweevoudig Grand Prix-winnaar, die de verwachtingen enigszins tempert voor de race.

"In de race zijn Red Bull en Mercedes over het algemeen sneller dan wij. Dat hebben we ook al gezien in de tweede vrije training. En anders dan in Monaco kan je hier wel inhalen. Ik zal mijn uiterste best doen om de eerste plek te verdedigen."

Achter Leclerc begint Lewis Hamilton op de tweede plek en start Max Verstappen als derde. De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.00 uur.