Lewis Hamilton was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan lovend over zijn team Mercedes. De 36-jarige Brit kwalificeerde zich als tweede voor de race op het stratencircuit in Bakoe.

"Dit hadden we absoluut niet verwacht", jubelt Hamilton bij F1TV. "Het is ongelooflijk hoe moeilijk we het hebben gehad dit weekend. Dit is een geweldig resultaat voor ons. We hebben zo ontzettend veel dingen aangepast."

"Achter de schermen hebben we moeilijke gesprekken met elkaar gevoerd. Het team heeft tot laat doorgewerkt en is ook tussen de sessies in blijven werken om dit voor elkaar te krijgen. De auto was tot de kwalificatie heel moeilijk, maar zelfs Valtteri (Bottas, red.) heeft de top tien gehaald, dus de credits zijn absoluut voor het team."

Hamilton profiteerde bij zijn snelle ronde vooral van een slipstream van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin moest zelf genoegen nemen met een tiende startplek en was bijna anderhalve seconde langzamer dan Hamilton.

Charles Leclerc pakte - mede door een rode vlag na een crash van Yuki Tsunoda - de poleposition in Bakoe. Max Verstappen eindigde achter Hamilton als derde.

Hamilton stond aanvankelijk voor moeilijke kwalificatie

Hamilton leek op voorhand een lastige kwalificatie te gaan beleven in Bakoe. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde geen rappe tijden in de vrije trainingen en zei vrijdag nog dat hij geen idee had waar zijn snelheid gebleven was.

Een dag later heeft Hamilton opeens veel vertrouwen in een sterke race. "In de trainingen zag onze racesnelheid er veel beter uit dan de snelheid over één ronde", vervolgde hij.

"We begrijpen eerlijk gezegd niet hoe dat kan. We hopen dat we ons morgen weer in een sterke positie bevinden zodat we de strijd met deze jongens aan kunnen gaan."

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.00 uur.