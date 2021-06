Max Verstappen baalde van zijn derde tijd zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing hekelde bovendien de vele crashes op het stratencircuit in Bakoe.

De kwalificatie werd tot vier keer toe stilgelegd vanwege crashes van Lance Stroll, Antonio Giovinazzi (beiden in Q1), Daniel Ricciardo (Q2) en Yuki Tsunoda (Q3). Door het laatste incident kon Verstappen in zijn laatste run niet op jacht gaan naar poleposition en eindigde hij achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton als derde.

"Wat een stomme kwalificatie. Alles zag er goed uit, maar met al die shit hier, ook weer in Q3. Ik had net geen slipstream naar de streep toe, wat die andere twee wel hadden", zei Verstappen in een eerste reactie, waarna de interviewer zich verontschuldigde voor het taalgebruik van de Limburger.

"Maar goed, het is wat het is. Het is gewoon ongelukkig. Het is een stratencircuit, dus dit kan gebeuren. We hebben ons in elk geval goed hersteld van de crash in de derde vrije training. Een derde plaats is niet heel slecht; we zitten er nog steeds bij, maar natuurlijk had ik verder naar voren willen staan."

Max Verstappen feliciteert Charles Leclerc met het veroveren van pole. Foto: Getty Images

'Kijk uit naar het gevecht met Lewis'

Verstappen moet door zijn derde plaats vrezen voor het kwijtraken van zijn koppositie in de WK-stand. Hij heeft vijf punten voorsprong op Hamilton van Mercedes, dat in de trainingen voor zijn doen erg langzaam was.

"Ik kijk uit naar het gevecht met Lewis. Ik hoop op een goede start en van daaruit zullen we wel verder zien. Je zag vandaag dat er hier veel kan gebeuren en misschien is dat in de race weer het geval", aldus Verstappen.

"De auto voelde tijdens de trainingen goed aan in de longruns. Maar in de race wordt het toch weer een ander verhaal. Goed volgen is superlastig hier, want als je dicht achter een andere auto zit, dan brand je je banden op."

De race in Bakoe begint zondag om 14.00 uur. Verstappen won nog nooit de Grand Prix van Azerbeizdjan, die vorig jaar niet doorging vanwege de coronacrisis. De laatste winnaar was Valtteri Bottas, die zaterdag slechts tiende werd in de kwalificatie.