Charles Leclerc heeft zaterdag poleposition veroverd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Ferrari-coureur profiteerde van een rode vlag in de slotfase van de kwalificatie, waarna niemand zijn tijd kon verbeteren. Max Verstappen klokte de derde tijd en start achter de als tweede geklasseerde Lewis Hamilton.

De rode vlag-situatie werd veroorzaakt door Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Als gevolg van de crash van de Japanner spinde ook Carlos Sainz in de tweede Ferrari van de baan.

De coureurs in de top tien van de kwalificatie hadden op dat moment wel allemaal al een ronde op de klokken gezet, wat Leclerc het snelste deed. Het was de tweede pole op rij voor de Monegask, al ging de Ferrari-coueur twee weken geleden in Monaco niet van start nadat hij zelf crashte in de kwalificatie.

De tweede plaats van Hamilton was een kleine verrassing, omdat Mercedes al het hele weekend moeite had op het stratencircuit in Bakoe. Valtteri Bottas had nog steeds de snelheid niet te pakken, de Fin start zondag als tiende.

Voor Red Bull was de uitslag teleurstellend. Het hele weekend waren Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez bovenaan de tijdenlijsten te vinden, maar nu moest de WK-leider genoegen nemen met de derde startplaats. Pérez kwam niet verder dan de zevende tijd.

Veel crashes tijdens kwalificatie

De kwalificatie stond ook voor het incidident met Sainz en Tsunoda al in het teken van crashes. Zowel Lance Stroll als Antonio Giovinazzi raakten in de openingsfase hard de muur in de lastige bocht 15.

Twee keer moest de kwalificatie worden stilgelegd om hun auto's weer op te ruimen. In Q2 moesten de marshalls aan de slag om de gecrashte McLaren van Daniel Ricciardo weg te halen, waardoor dat deel van de kwalificatie voortijdig werd beëindigd.



De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.00 uur.