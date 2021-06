De derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is zaterdag vroegtijdig ten einde gekomen voor Max Verstappen. De Nederlander crashte met zijn Red Bull in de lastige bocht 15 van het stratencircuit in Bakoe en kon niet verder.

De training was 25 minuten onderweg toen Verstappen zich verremde bij het insturen van bocht 15. Veel coureurs kiezen daar in zo'n situatie voor de uitloopzone, maar de Nederlander probeerde - net als Ferrari-coureur Charles Leclerc vrijdag - toch de bocht te halen. Dat mislukte, waardoor de Red Bull in de bandenstapels terechtkwam.

Bij de crash beschadigde Verstappen de wielophanging rechtsvoor, waardoor terugrijden onmogelijk was. De schade is niet zo erg dat de leider in de WK-stand de kwalificatie later op de dag moet missen.

Verstappen was tijdens de training onderweg op een set harde banden, waarmee hij vijf ronden had gereden. In de eerste en tweede training op vrijdag reed hij respectievelijk de eerste en de tweede tijd. Red Bull beleeft tot nu toe een goed weekend in Bakoe.

Door de crash kwam een fraaie reeks van de Nederlander ten einde. Sinds de Grand Prix van Portugal in 2020 eindigde Verstappen in elke derde vrije training als snelste.

Top tien derde training 1. Pierre Gasly (AlphaTauri): 1.42,251

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,344

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,446

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,527

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,755

6. Lando Norris (McLaren): +0,760

7. Fernando Alonso (Alpine): +0,829

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,993

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,043

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,306

Gasly rijdt de snelste tijd

Het ontbreken van Verstappen in het slot en een slecht weekend van Mercedes zorgden voor een opvallende naam bovenaan de tijdenlijst: Pierre Gasly was de snelste met een tijd van 1.42,251. De Fransman was in zijn AlphaTauri ruim drie tienden rapper dan Sergio Pérez in de tweede Red Bull.

Mercedes komt nog altijd niet uit de verf in Bakoe. Lewis Hamilton klokte weliswaar de derde tijd, maar dankte die snelheid vooral aan een enorme slipstream die de Brit op het lange rechte stuk kreeg van Pérez. Valtteri Bottas kwam niet verder dan de dertiende tijd. Beide coureurs klagen over het weggedrag van hun auto.

De Ferrari's deden wel weer vooraan mee, met de vierde tijd voor Leclerc en de vijfde tijd voor Carlos Sainz. Voorlopig lijkt het Italiaanse team de overhand te hebben ten opzichte van de grote concurrent McLaren. Lando Norris werd zesde, Daniel Ricciardo reed de tiende tijd.