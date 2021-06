De derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is voor Max Verstappen vroegtijdig ten einde gekomen. De Nederlander crashte zaterdagochtend met zijn Red Bull in de lastige bocht 15 van het stratencircuit in Bakoe en kon niet verder.

De training was 25 minuten onderweg toen Verstappen zich verremde bij het insturen van bocht 15. Veel coureurs kiezen daar in zo'n situatie voor de uitloopzone, maar de Nederlander probeerde - net als Ferrari-coureur Charles Leclerc vrijdag - toch de bocht te halen. Dat mislukte, waardoor de Red Bull in de bandenstapels terechtkwam.

Door de crash beschadigde Verstappen de wielophanging rechtsvoor, waardoor terugrijden onmogelijk was. Er is geen sprake van schade waardoor de leider in de WK-stand de kwalificatie zou moeten missen.

Verstappen was tijdens de training onderweg op een set harde banden, waarmee hij vijf ronden had gereden. In de eerste en tweede training op vrijdag reed hij respectievelijk de eerste en de tweede tijd. Red Bull beleeft tot nu toe een goed weekend in Bakoe.

Door de crash komt een fraaie reeks van de Limburger ten einde. Sinds de Grand Prix van Portugal in 2020 eindigde Verstappen elke derde vrije training als snelste.

De kwalificatie in Bakoe begint zaterdag om 14.00 uur.