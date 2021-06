De Grand Prix van Singapore gaat ook dit jaar niet door, zo laat de Formule 1 vrijdag weten. De Aziatische race, die op 3 oktober zou worden verreden, is afgelast vanwege de coronapandemie. De F1 is al op zoek naar een vervangende race.

Singapore hanteert nog steeds een streng inreisbeleid met onder meer een verplichte quarantaine. Het ziet er niet naar uit dat de autoriteiten de strenge regels in de komende maanden gaan versoepelen. Vorig jaar werd de Grand Prix van Singapore ook al afgelast.

"We blijven in deze onvoorspelbare tijd nauw samenwerken met alle promoters en hebben genoeg opties om de kalender indien nodig aan te passen", aldus een woordvoerder van de Formule 1 vrijdag.

De Grand Prix van Singapore werd in 2019 gewonnen door Sebastian Vettel, die toen nog voor Ferrari reed. Max Verstappen eindigde in die race als derde, terwijl Lewis Hamilton vierde werd.

China en Turkije mogelijke vervangers van Singapore

Naar verluidt zouden races in China en Turkije de plek van Singapore in kunnen nemen. Ook een tweede race in de Verenigde Staten zou tot de opties behoren.

De Formule 1-kalender is dit jaar al meerdere keren op de schop gegaan vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. De koningsklasse van de autosport hoopt nog altijd een recordaantal van 23 races te kunnen afwerken.

Dit weekend rijden de coureurs door de straten van Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.