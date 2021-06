Uitgerekend in de laatste race voordat er nieuwe tests worden ingevoerd om het achteroverbuigen van vleugels tegen te gaan, rijdt de Formule 1 op een circuit waar dit foefje zeer goed van pas komt. Het zet een door de titelstrijd gevoed politiek steekspel in Azerbeidzjan prominent op het hoofdmenu.

2,2 kilometer, zo lang is het rechte stuk van het stratencircuit in Bakoe. Tegelijkertijd is de tweede sector zeer bochtig. Het maakt van Azerbeidzjan het ultieme compromis: de auto's moeten genoeg 'vleugel' hebben om goed door de bochten te komen, maar weer niet zo veel dat je te langzaam bent op het lange rechte stuk.

Daarbij kunnen de flexibele vleugels een klein beetje helpen. Met de nadruk op een klein beetje. Ze buigen op het rechte stuk 'iets' verder door, wat luchtweerstand scheelt. Zodra de coureur in de remmen gaat, komt de vleugel door de afnemende rijwind weer omhoog.

Tijdens de Grand Prix van Spanje trok met name de achtervleugel van Max Verstappen de aandacht. Daar reed Red Bull dan ook met een achtervleugel die meer neerwaartse kracht genereert, waardoor het achteroverbuigen meer leek te gebeuren dan vrijdag in Bakoe het geval was. Toch is het bekvechten tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn collega Toto Wolff van Mercedes al in volle gang.

De titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes én de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap tussen Ferrari en McLaren voeden de discussie over de vleugels. Het zijn niet toevallig Mercedes en McLaren die klagen over de vleugels van Red Bull en Ferrari. Een jaar geleden was de discussie een stuk minder fel gevoerd, toen Mercedes nog een duidelijk snellere auto had dan Red Bull en Ferrari geen bedreiging vormde voor McLaren.

Nu loont het de moeite om een voordeeltje weg te halen bij de grote concurrent, zeker in het eerste jaar dat de budget cap van kracht is. Teams kunnen minder uitgeven en moeten dus beter nadenken waaraan ze hun budget besteden. Een onvoorziene aanpassing aan een vleugel kost tijd en geld dat niet kan worden besteed aan de ontwikkeling van de auto van dit seizoen of die van 2022.

Mercedes en McLaren vinden de FIA aan hun kant, maar niet zoals ze hebben gehoopt. De FIA komt pas over twee weken in Frankrijk met aangescherpte tests om te zien of de vleugels wel 'rigide' genoeg zijn. De auto's van Red Bull en de Ferrari komen dit weekend Azerbeidzjan gewoon door de keuring, dus als Wolff en Mercedes iets willen bereiken, zal dat via een protest moeten.

Foto: Getty Images

Mercedes valt zelf ook wat te verwijten

Zo'n protest heeft vooral zin als Mercedes zelf niets te verwijten valt, maar dat lijkt niet het geval. Ten eerste buigt de achtervleugel op de auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in Bakoe ogenschijnlijk ook vrij ver achterover.

De FIA heeft de teams opgedragen om speciale stickers op de vleugels te plakken om het in beeld allemaal beter te kunnen controleren. Het gaat om kleine marges die wel of niet nét over de grens gaan.

Daarnaast gelden regels voor het doorbuigen ook voor de voorvleugel. En zoals Horner al meerdere keren aankaartte (en duidelijk te zien is op de on board-beelden), buigt de vleugel van de Mercedes op hoge snelheid ook flink door. Een protest leidt dus automatisch tot een tegenprotest. Het is dus sterk de vraag of Mercedes wel een protest durft in te dienen.