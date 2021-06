Mercedes heeft geen verklaring voor het dramatische optreden van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Beide coureurs van het topteam eindigden vrijdag in de tweede sessie zelfs buiten de top tien.

"Het voelde in de auto gek genoeg als een goede dag", zei Hamilton tegen Sky Sports. "Ik heb alle rondes kunnen rijden die ik wilde, geen fouten gemaakt, maar we waren gewoon te langzaam."

De regerend wereldkampioen werd zevende in de eerste training en elfde in de tweede. Hij gaf 's middags een seconde toe op Red Bull-coureurs Sergio Pérez (eerste) en Max Verstappen (tweede). Bottas deed het met een tiende en een zestiende plek nog slechter. De Fin was liefst twee seconden trager dan Peréz en Verstappen in de tweede sessie.

"Ik denk dat er fundamenteel iets mis is met onze auto en we moeten uitvinden wat dat is", aldus Bottas. "De auto is onvoorspelbaar, maar we lijken hier vooral grip te missen. Ik denk dat het een lange nacht wordt."

Teambaas Toto Wolff koos er zelfs voor om niet met de pers te praten, omdat hij alle tijd nodig denkt te hebben om erachter te komen waarom Mercedes zo langzaam is.

Top tien tweede training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.42,115

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,101

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,128

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,321

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,419

6. Fernando Alonso (Alpine): +0,578

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,826

8. Lando Norris (McLaren): +0,903

9. Esteban Ocon (Alpine): +0,905

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,015

'Lijkt zelfs alsof we een stap terug hebben gezet'

Mercedes had twee weken geleden in Monaco ook al een slecht weekend, met een zevende plaats voor Hamilton en een uitvalbeurt voor Bottas. Op het stratencircuit in Bakoe lijken de problemen voor de Duitse renstal alleen maar groter te zijn geworden.

"De longrun ging iets beter, maar de auto was heel gelimiteerd vandaag", zei Hamilton. "Qua snelheid zijn we er na Monaco niet op vooruitgegaan, het lijkt zelfs alsof we een stap terug hebben gezet. In de auto voelde het gewoon goed aan, maar ik was niet snel genoeg."

De Brit, in 2018 winnaar in Bakoe, heeft geen idee waar de problemen van Mercedes vandaan komen. "We moeten hard werken om uit te zoeken waar we ons kunnen verbeteren. Want op dit moment liggen we flink achter op de concurrentie."