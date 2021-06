De spanningen tussen Red Bull Racing en Mercedes zijn vrijdag in Bakoe flink opgelopen. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff moet oppassen met de beschuldigingen die hij heeft geuit over de flexibele achtervleugel op de RB16.

Wolff sprak de afgelopen weken over een mogelijk protest dat Mercedes zou indienen tegen Red Bull omdat de achtervleugel op de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez te ver achterover zou buigen.

De Formule 1-teams kregen vorige maand bericht van de FIA dat er vanaf de Grand Prix van Frankrijk extra tests worden ingevoerd om te kijken of de achtervleugels legaal zijn.

"Er is door Mercedes een hoop herrie gemaakt over onze achtervleugel, maar feit is dat als de auto door de keuring komt, deze gewoon legaal is", zei Horner vrijdag tegen Sky Sports. "Als ik naar de vleugels van Mercedes kijk, lijkt het bij hen zelfs erger te zijn dan bij ons."

Vleugels op een Formule 1-auto mogen binnen een bepaalde marge buigen, maar die marge mag niet te groot zijn. Flexibele vleugels leveren op de rechte stukken een hogere topsnelheid op en zorgen juist voor meer neerwaartse druk in de bochten.

Sergio Pérez klokte de snelste tijd in de tweede vrije training. Sergio Pérez klokte de snelste tijd in de tweede vrije training. Foto: Getty Images

Ook speling in voorvleugel Mercedes

Horner merkte op dat er met name in de voorvleugel van Mercedes een hoop speling zit. "Als er naar de achtervleugel wordt gekeken, dan moet er ook gekeken worden naar andere elementen op de auto. Het staat allemaal met elkaar in verbinding", vervolgde Horner.

"Je kan niet zeggen: ik wil dat die bepaalde regel alleen geldt voor dat gedeelte van de auto. Als team zou ik toch een beetje voorzichtig zijn met waar ik precies om vraag. Als ik Toto was en ik zou een voorvleugel op mijn auto hebben zoals zijn team dat heeft, dan zou ik mijn mond houden."

Red Bull zette tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de toon. Pérez sloot de tweede sessie als snelste af, vlak voor teamgenoot Verstappen. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (elfde) en Valtteri Bottas (zestiende) beleefden een teleurstellende dag.