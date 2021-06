Max Verstappen is over het algemeen uitermate tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander is te spreken over het functioneren van zijn auto, vooral tijdens de eerste training op het circuit in Bakoe.

"Dit is een geweldige start van het weekend. De auto voelde heel goed in de eerste training. Daarna hebben we wat dingen gewijzigd en voelde de auto in de tweede training iets minder", zei Verstappen.

De 23-jarige Verstappen won de eerste vrije training (1.43,184) en eindigde daarna als tweede achter zijn teamgenoot Sergio Pérez (1.42,115 om 1.42,216). De Red Bull-coureurs waren vooral een stuk sneller dan die van Mercedes.

"We moeten even kijken welke kant we op gaan. Voor het team was dit een heel goede dag", vervolgde Verstappen. "De wind zette wel aan, maar daar heeft iedereen mee te maken. We zien er sterk uit, dus daar ben ik blij. We zullen zien wat morgen brengt."

Verstappen hoopt in Azerbeidzjan zijn leiding in de WK-stand vast te houden. De Limburger heeft een voorsprong van vier punten op Lewis Hamilton. De GP van Azerbeidzjan stond in 2019 voor het laatst op de kalender, toen won Valtteri Bottas.