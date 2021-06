Red Bull heeft een goede vrijdag achter de rug in de voorbereiding op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Sergio Pérez klokte in de tweede vrije training de snelste tijd, op een tiende van een seconde gevolgd door Max Verstappen. Mercedes ontbrak bovenaan op de tijdenlijst.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Ook Ferrari kwam net als in de eerste training in Bakoe sterk voor de dag. Carlos Sainz was nipt langzamer dan Verstappen en klokte de derde tijd. Charles Leclerc was goed voor de vierde tijd, maar kwam met zijn Ferrari wel in de bandenstapels terecht.

Beide Mercedes-coureurs haalden de top tien niet. Lewis Hamilton klokte de elfde tijd, op een seconde van Pérez. Valtteri Bottas kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Hoewel Red Bull in beide trainingen de snelste was, is Verstappen nog niet tevreden over het weggedrag van zijn auto. De Nederlander klaagde over de boordradio over een gebrek aan grip aan de voorkant van de Red Bull. Dat Pérez het goed doet in Bakoe is geen verrassing: de Mexicaan stond er al twee keer op het podium.

Top tien tweede training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.42,115

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,101

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,128

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,321

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,419

6. Fernando Alonso (Alpine): +0,578

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,826

8. Lando Norris (McLaren): +0,903

9. Esteban Ocon (Alpine): +0,905

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,015

Ferrari neemt snelheid mee uit Monaco

Ook Ferrari beleefde een goede vrijdag. Net als twee weken geleden in Monaco lijkt het Italiaanse team er vooraan bij te zitten. Ferrari staat er wel om bekend dat het op vrijdag met iets minder brandstof en met een hogere motorstand rijdt dan bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull, maar ook in Monaco bleek het tempo van de vrijdag stand te houden in de rest van het weekend.

Hamilton en Bottas leken zich niet op het neerzetten van snelle tijden te richten, maar zelfs dan eindigt Mercedes zelden buiten de top tien. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton klaagde over de boordradio dat hij niet wist waarom hij niet sneller kon, wat een indicatie is dat zijn team nog zoekende is in Bakoe.

Ook de tweede training op het snelle stratencircuit verliep met de nodige incidenten. Leclerc schoot in bocht 15 rechtdoor en liet zijn voorvleugel daar achter in de bandenstapel. Sebastian Vettel was met grote regelmaat naast de baan te vinden, Bottas schoot twee keer rechtdoor in bocht 1 en Nicholas Latifi veroorzaakte een rode vlag doordat hij zijn Williams op de baan parkeerde.