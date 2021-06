Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de snelste tijd gereden. De WK-leider in de Formule 1 ging iets sneller over het stratencircuit in Bakoe dan Charles Leclerc in de Ferrari.

In de rommelig verlopen training klokte Carlos Sainz in de Ferrari de derde tijd. Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes niet verder dan de zevende rondetijd. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas reed de tiende tijd.

Verstappen ging op de rode softband rond in 1.43,184, wat 0,043 seconden sneller was dan de tijd van Leclerc. Sainz gaf drie tienden toe op de snelste tijd van de Red Bull-coureur.

Sergio Pérez klokte de vierde tijd, op vier tienden van zijn teamgenoot Verstappen. Hamilton kwam op de zevende plaats ruim zeven tienden tekort op de tijd van de Nederlander. Bottas was zelfs 1,7 seconde langzamer.



Op Fernando Alonso (negende) na reden alle coureurs in de top tien hun snelste tijd op de softbanden. De Mercedes-coureurs reden zelfs alleen maar op de rode banden.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.43,184

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0.043

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0.337

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0.446

5. Daniel Ricciardo (McLaren): +0.548

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0.573

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0.709

8. Lando Norris (McLaren): +0.812

9. Fernando Alonso (Alpine): +1.593

10. Valtteri Bottas (Mercedes): +1.707

Training verloopt rommelig

De eerste training in Bakoe sinds 2019 verliep chaotisch. Verschillende coureurs schoten rechtdoor, onder wie Hamilton, Bottas, Pierre Gasly en Sebastian Vettel (meermaals). Lando Norris spinde bij het opkomen van het lange rechte stuk.

Nikita Mazepin was aan het einde van de training de enige die daadwerkelijk in de bandenstapels terechtkwam. Nadat onder anderen ook zijn teamgenoot Mick Schumacher in de slotfase nog rechtdoor schoot, werd de training onder meerdere gele vlaggen beëindigd.