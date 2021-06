Lewis Hamilton is door het stof gegaan na zijn harde kritiek op Mercedes. De kopman van de Britse renstal zei twee weken geleden na de teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco dat hij punten voor het WK-klassement had verloren door een "dramatisch optreden" van zijn team.

"Het gebeurde in het heetst van de strijd. Dan zeg je niet altijd de beste dingen", aldus Hamilton donderdag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar de GP van Azerbeidzjan. "Opbouwende kritiek is altijd goed, maar dat moet je achter gesloten deuren doen. Dat heb ik ook gedaan."

Hamilton eindigde als zevende op het stratencircuit in Monaco, nadat hij als zesde was gestart door het wegvallen van Charles Leclerc. Hij verloor echter een plek omdat hij als eerste coureur een reguliere pitstop maakte. Max Verstappen veroverde de zege in Monaco en nam de leiding van de Brit over in het WK-klassement.

"We hebben veel punten verloren door een werkelijk dramatisch optreden van het team", brieste Hamilton na afloop van de race tegen Britse verslaggevers. "Ik ben er eigenlijk een beetje verrast door."

Hamilton stapte na de race in Monaco gefrustreerd de pitbox binnen. Hamilton stapte na de race in Monaco gefrustreerd de pitbox binnen. Foto: Getty Images

'Er is geen schuldige aan te wijzen'

Hamilton trekt zijn woorden nu in. "Er is hiervoor geen schuldige aan te wijzen", zegt hij in Bakoe. "Ik maakte evengoed deel uit van de besluitvorming. Ik heb dingen gezegd die een domino-effect hebben veroorzaakt."

"We weten dat we het beter moeten doen, maar het is maar één race. Natuurlijk willen we het altijd beter doen in de toekomst. Maar we winnen en verliezen als team, dus we zullen doorzetten en hopen op het beste."

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kan zijn achterstand van vier punten op WK-leider Verstappen dit weekend goedmaken tijdens de GP van Azerbeidzjan, die hij in 2018 al eens won. De race op het stratencircuit van Bakoe begint zondag om 14.00 uur.