Max Verstappen houdt zich niet bezig met mogelijke mentale spelletjes die in de loop van het seizoen gespeeld zouden kunnen worden in de titelstrijd met Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull Racing verwacht een respectvol duel tot het einde van het seizoen.

Rond de eerste vijf races van het seizoen deelden beide concurrenten in de media wat speldenprikjes aan elkaar uit. Zo zei Hamilton in de aanloop naar de vorige race in Monaco dat Verstappen "zal voelen dat hij meer te bewijzen heeft dan ik".

Verstappen maakt zich er niet druk om. "Als er gedurende het seizoen mentale spelletjes bij komen kijken, maakt me dat eigenlijk niets uit", zei Verstappen donderdag bij een persmoment in de aanloop naar het komende raceweekend in Bakoe.

"Maar volgens mij heeft Lewis na de race in Monaco al gezegd dat hij zulke dingen niet wil. We moeten ons gewoon focussen op het racen en volgens mij doen we dat ook. Dat is het beste."

Max Verstappen won de vorige race in Monaco en gaat voor het eerst aan de leiding in de WK-stand. Foto: Getty Images

'We hebben echt respect voor elkaar'

De 23-jarige Verstappen gaf toe dat hij ook weleens dingen zegt waar hij achteraf een beetje spijt van heeft. "Soms zeg ik dingen aan het einde van de dag, wanneer ik nog in de emotie zit", legde hij uit.

"Soms is dat ook zo voor of na een race. Het ligt er soms ook maar net aan hoe een vraag gesteld wordt. Maar het is oké. Lewis en ik hebben echt respect voor elkaar, dat is heel belangrijk."

Na de eerste vijf Grands Prix van het seizoen heeft Verstappen als WK-leider vier punten meer dan wereldkampioen Hamilton: 105 om 101. De race in Azerbeidzjan, waar vrijdag de eerste vrije trainingen op het programma staan, begint zondag om 14.00 uur.