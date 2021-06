Valtteri Bottas beleeft een verstoorde voorbereiding op de Grand Prix van Bakoe van komend weekend. De Fin van Mercedes zit door vliegproblemen nog op het vliegveld in Helsinki en mist daardoor in ieder geval de persmomenten van donderdag.

"Volgens plan had ik nu al in Bakoe moeten zijn, maar niet alles verloopt momenteel volgens plan", liet de 31-jarige teamgenoot van Lewis Hamilton weten.

"Ik heb zojuist een nieuwe vlucht geboekt. Ik hoop dat het nu allemaal lukt en dat ik vanavond in Bakoe aankom. We zijn goed voorbereid. Vooralsnog ga ik er niet van uit dat ik morgen niet optimaal aan de start kan verschijnen."

Bottas eindigde in de eerste vijf races van het Formule 1-seizoen drie keer als derde en haalde twee keer de finish niet. Bij de vorige race in Monaco strandde hij tijdens een pitstop, toen monteurs zijn rechter voorband niet loskregen.

Mercedes kreeg dat ook in de dagen erna niet voor elkaar en plaatste pas op donderdag een video waarop te zien was dat het wiel met succes van Bottas' auto was verwijderd.

Bottas is achter Max Verstappen, teamgenoot Hamilton en McLaren-rijder Lando Norris de nummer vier van de WK-stand. De Fin hoopt op tijd in Bakoe te zijn voor de eerste vrije training, die vrijdag om 10.30 uur begint.