In Bakoe staat komend weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de zesde race van het Formule 1-seizoen.

Ook bij de vijfde editie van de Grand Prix van Azerbeidzjan hebben de coureurs geen regenbanden nodig. Sinds de eerste race in Bakoe in 2016 is het altijd droog gebleven en ook komend weekend wordt het weer zonnig in de kustplaats.

Van vrijdag tot en met zondag schijnt de zon volop en is het stralend zomerweer. De wind waait in de middag matig vanuit het noorden en met 24 of 25 graden is de temperatuur aangenaam.

Dit seizoen hebben de Formule 1-coureurs alleen in het Italiaanse Imola een (deels) natte Grand Prix verreden. Bij alle andere races bleef het droog.