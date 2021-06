Komend weekend staat in Bakoe de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. Voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen beantwoordt vijf vragen over de race op het stratencircuit.

Lewis Hamilton zei direct na afloop van de Grand Prix van Monaco dat Red Bull ook de favoriet in Bakoe gaat zijn. Zie jij dat ook zo?

"Hamilton zegt wel meer de laatste tijd. Het is haast op het kinderlijke af, ook wat hij na Monaco over zijn team heeft gezegd. Zo ga je niet met de mensen om die van jou een meervoudige wereldkampioen hebben gemaakt."

"Wat hij zegt over Bakoe vind ik ook vreemd, omdat het met dat lange rechte stuk ook zomaar een Mercedes-baan zou kunnen zijn. Maar op dit moment is iedereen een beetje in het ongewisse. We weten het eigenlijk niet. Monaco was niet echt een goede graadmeter van de verhoudingen en het circuit in Bakoe is ook moeilijk in een hokje te plaatsen."

Kan je dat nog iets meer uitleggen?

"Bakoe is een circuit met een heel lang recht stuk, maar ook een heel bochtig gedeelte. Eigenlijk is het een circuit dat uit twee totaal verschillende secties bestaat. Het is heel moeilijk om vooraf te bepalen wie daar snel gaat zijn."

Tijdschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race

Verwacht jij een andere Lewis Hamilton nu hij niet meer aan de leiding van het kampioenschap staat?

"Eigenlijk hebben we in Monaco al een andere Hamilton gezien. Hoe hij daar na afloop stond, zo kenden wij hem eigenlijk niet."

"Het zal er voor Hamilton bovendien niet eenvoudiger op worden, want Max Verstappen is alleen nog maar beter gaan rijden. Hij krijgt een heel zware dobber aan hem. In de afgelopen twintig races is Verstappen steeds minder fouten gaan maken en hij rijdt met het mes tussen zijn tanden."

Ferrari verraste in Monaco door sterk voor de dag te komen. Verwacht je dat Charles Leclerc en Carlos Sainz in Bakoe ook weer vooraan mee kunnen doen?

"Het zou me verbazen als ze er weer bij zouden zitten, want Monaco is normaal niet representatief voor de rest van het seizoen. Als dat toch het geval is, hebben ze daadwerkelijk wat gevonden."

"Het kan niet de motor zijn, want daar mogen ze niets aan veranderen. Laten we het hopen, want het zou goed zijn voor de Formule 1 als Ferrari er weer staat."

Tot slot, welke coureur naast Hamilton en Verstappen gaat komend weekend verrassen?

"Dan kom ik toch bij Sergio Pérez uit. Wie weet kan hij nu wel echt een keer dichtbij gaan komen. Ik vond hem tot nu toe ondermaats, maar zie hem nu wel groeien."

"Overigens denk ik niet dat hij dit jaar een Grand Prix gaat winnen, omdat ik verwacht dat Verstappen in iedere race sneller gaat zijn. Dat is anders dan bij Valtteri Bottas, die op een goede dag nog wel eens Hamilton kan kloppen. Maar misschien kan Pérez op tactisch gebied wél van waarde zijn, al zullen zijn kwalificaties dan wel moeten verbeteren."