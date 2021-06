De Grand Prix van Oostenrijk op 4 juli wordt de eerste Formule 1-race sinds de uitbraak van de coronapandemie, waarbij de capaciteit volledig mag worden benut. De Oostenrijkse autoriteiten hebben toestemming gegeven om bij het tweede raceweekeinde op de Red Bull Ring alle deuren te openen voor publiek.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Op de tribunes langs de baan is plek voor bijna 40.000 toeschouwers. De Grand Prix in Spielberg wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nederlanders.

"De orange army heeft mij altijd vooruitgeholpen, ook tijdens de twee races die ik daar gewonnen heb", aldus Verstappen, die in 2018 en 2019 zegevierde in Spielberg, op zijn eigen site.

"De laatste overwinning in 2019 was super, met een inhaalactie voor de winst in een van de laatste ronden. Dat er in Oostenrijk weer zo veel fans aanwezig zijn, is voor de sfeer natuurlijk geweldig."

Bezoekers moeten aan de poort kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of een negatieve testuitslag hebben. Ze mogen ook naar binnen als ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen zes maanden hersteld zijn van een coronabesmetting.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt ieder jaar bezocht door duizenden Nederlanders. De Grand Prix van Oostenrijk wordt ieder jaar bezocht door duizenden Nederlanders. Foto: Red Bull

Dit jaar twee races in Oostenrijk

Verstappen en de andere coureurs racen twee weken achter elkaar in Oostenrijk. Op 27 juni is de Grote Prijs van Stiermarken, een week later de Grote Prijs van Oostenrijk.

Vanaf 1 juli zijn er in Oostenrijk geen beperkingen meer wat betreft toeschouwersaantallen. Op dit moment mogen maximaal drieduizend bezoekers naar topsportevenementen.

Ook bij de Grand Prix van Nederland op 3, 4 en 5 september in Zandvoort kan - mits de coronacijfers zich in positieve zin blijven ontwikkelen - in groten getale publiek komen. Sportief directeur Jan Lammers rekent op alle 105.000 bezoekers per dag.

Dit weekend racen de Formule 1-coureurs door de straten van Bakoe bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. WK-leider Verstappen begint met een voorsprong van vier punten op nummer twee Lewis Hamilton aan de zesde race van het seizoen.