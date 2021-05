Mercedes heeft een gedetailleerd onderzoek ingesteld naar de mislukte pitstop van Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Monaco. Een wielmoer van de rechtervoorband bleef vastzitten bij de bandenwissel, waardoor de Fin de strijd moest staken.

"We kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal", aldus teambaas Toto Wolff, die aankondigde dat Mercedes geen detail zal overslaan tijdens het onderzoek naar de pitstop.

"Dit probleem mag ons niet meer overkomen. Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan de catastrofale storing. Het is niet de schuld van de monteur; hij is een van onze beste mensen in het team."

De wielmoer zat zo muurvast dat de band helemaal niet is losgekomen. Technisch directeur James Allison zei maandag al dat het wiel pas in de fabriek van Mercedes in het Britse Brackley kan worden verwijderd. Daar is vermoedelijk zwaar gereedschap voor nodig.

Bottas reed op de tweede plek achter Max Verstappen toen hij zijn pitstop maakte. Omdat Mercedes het niet voor elkaar kreeg zijn rechtervoorband los te trekken, viel de teamgenoot van Lewis Hamilton uit.

Mercedes hield geen podiumplek over aan de GP van Monaco - Hamilton finishte als zevende - en raakte voor het eerst sinds 2018 de leiding in de WK-stand kwijt. Verstappen heeft als leider nu vier punten voorsprong op Hamilton.