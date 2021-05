Max Mosley, voormalig voorzitter van de internationale automobielfederatie FIA, is maandag overleden. De markante Brit, die jarenlang een van de topmannen was binnen de Formule 1, is 81 jaar geworden.

Mosley stond tussen 1993 en 2009 aan het hoofd van de FIA en maakte zich vooral hard voor de veiligheid binnen de autosport. Het is niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden.

Bernie Ecclestone, die in die jaren nauw samenwerkte met Mosley, heeft het overlijden van zijn oud-collega bevestigd bij de BBC. "Het voelt alsof ik een familielid ben verloren. Max en ik waren als broers", aldus Ecclestone.

"Hij heeft veel goede dingen gedaan. Niet alleen voor de gemotoriseerde sport, maar ook voor de volledige auto-industrie. Hij zorgde ervoor dat auto's veilig werden gemaakt."

Mosley, zoon van de Britse fascistische politicus Oswald Mosley, was niet van onbesproken gedrag. Hij zag zijn loopbaan in de autosport ten einde komen toen er in 2008 een vijf uur durende video van hem uitlekte waarop hij te zien was tijdens een seksfeest met prostitués.

In de jaren die volgden spande Mosley verschillende rechtszaken aan, waarin hij campagne voerde voor strengere regelgeving in de Britse media. Hij keerde nooit meer terug in de autosport en bleef ook weg uit de Formule 1-paddock, waar hij in zijn actieve jaren een van de bekendste gezichten was.