Een dag na de Grand Prix van Monaco is het Mercedes nog steeds niet gelukt een wiel van Valtteri Bottas' auto te halen. De 31-jarige Fin viel vanwege een mislukte pitstop uit in de Grand Prix van Monaco.

"We hebben het wiel nog steeds niet van de auto gekregen", zei technisch directeur James Allison. "We zullen de wielmoer eruit moeten slijpen. Dit kunnen we alleen in de fabriek doen."

Bottas reed op de tweede plek achter Max Verstappen toen hij zijn enige pitstop moest maken. Omdat Mercedes het niet voor elkaar kreeg zijn rechtervoorband los te trekken, viel de teamgenoot van Lewis Hamilton uit.

Allison legde bij ESPN uit wat er precies misging bij de pitstop van Bottas. "Als we de wheelgun niet juist op de moer zetten, dan kan de moer beschadigd raken", aldus Allison.

"Vergelijk het met een kruiskopschroevendraaier die niet recht op de schroef zit. Je schraapt de gleuven van de schroef weg, waarna de schroevendraaier er niet meer in past. Daardoor is het op een gegeven moment onmogelijk om de schroef er nog uit te halen. Iets soortgelijks is er bij onze pitstop gebeurd."

Mede door de uitvalbeurt van Bottas verloor Mercedes de leidende positie in het constructeurskampioenschap aan Red Bull Racing. Verstappen nam bovendien de leiding in de WK-stand van Hamilton over. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.